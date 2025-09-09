「奇跡の50歳」美香、“50歳なんて信じられない美しさ”の誕生日ショット公開「年齢を初めて知りました」
モデルの美香さんは9月9日、自身のInstagramを更新。50歳とは思えぬ美貌を披露しました。
また「愛と感謝を忘れずに これからも毎日明るく楽しく生きていきたいと思います！」と、今後の抱負も明かしています。
ファンからは、「美香さん、お誕生日おめでとうございます」「年齢を初めて知りました。信じられない」「幾つになってもかわいくて美しい」「変わらない可愛さと年々輝きを増す美しさにいつもうっとりしています」「50歳信じられないです」「奇跡の50歳」「50歳なんて信じられない美しさにうっとりしています」「ため息が出るほど素敵」と、絶賛の声が集まりました。
「いくつになってもかわいくて美しい」美香さんは「本日50歳のお誕生日を迎えました」とつづり、4枚の写真と1本の動画を投稿。豪華な空間で撮影したバースデーショットです。深紅の壁には、金の額縁のアートが飾られています。テーブルクロスには、赤いバラの花びらがちりばめられ、中央には誕生日を祝う「Happy Birthday MIKA」と書かれたプレートも。美香さんは50歳とは思えない美貌を披露しました。
誕生日のお祝いショットを披露1日にも「#40代ラスト8日！ #カウントダウンスタート」とつづり、誕生日前のショットを公開していた美香さん。ファンからは、「愛されている」「ずっと可愛い、ずっと綺麗」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)