Î©ÂÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼Å¾Íî¡ÄÀ¸¸å£¶¤«·î¤Î½÷¤Î»Ò¤¬Æ¬¤Î¹ü¤òÀÞ¤ë½Å½ý¡¡·¸°÷¤¬¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤ò³«¤±¤è¤¦¤È¤·¿Æ»Ò¤¬¾è¤ëÂæ¤¬Æ°¤¤¤¿¤«

¡¡Î©ÂÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤¬Å¾Íî¡£À¸¸å£¶¤«·î¤Î½÷¤Î»Ò¤¬½Å½ý¤Ç¤¹
¡¡Å¾Íî»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Âçºå»ÔËÌ¶è¤Îµ¡³£¼°Î©ÂÎÃó¼Ö¾ì¤Ç£¹·î£¹ÆüÀµ¸á¤´¤í¡Ö£±³¬¤«¤é¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤¬Íî¤Á¤¿¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Êì¿Æ¤È¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤Ë¾è¤Ã¤¿À¸¸å£¶¤«·î¤Î½÷¤Î»Ò¤¬¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¤ÆÂæ¤Ë¤¤¤¿¤È¤³¤íÆÍÁ³¡¢Âæ¤¬Æ°¤¤¤Æ·ä´Ö¤¬¤Ç¤¡¢½÷¤Î»Ò¤ò¾è¤»¤¿¤Þ¤Þ¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤¬¾²²¼¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡½÷¤Î»Ò¤ÏÌó£±£°Ê¬¸å¤Ëµß½õ¤µ¤ì¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬Æ¬¤Î¹ü¤òÀÞ¤ë½Å½ý¤Ç¤¹¡£
¡¡Êì¿Æ¤¬¼Ö¤òÆþ¸Ë¤·¤Æ³°¤Ë½Ð¤è¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¡¢²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤ÇÆþ¸ý¤Î¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤¬ÊÄ¤Þ¤Ã¤ÆÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¡¢·¸°÷¤¬³«¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Âæ¤¬Æ°¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£