¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬ÈäÏª¤·¤¿¡È¿·¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡É¤Ï¥³¡¼¥Á¤ÎÁª¼ê¤ò»×¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Ç¸½ÃÏ¼Â¶·¤¬¾ÜºÙ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏÁ°Æü7Æü¡ÊÆ±8Æü¡Ë¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½éÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿¿ûÌîÃÒÇ·¤«¤é½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ç47¹æÀèÆ¬ÂÇ¼ÔËÜÎÝÂÇ¡¢3²ó¤Ë¤Ï48¹æ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò°ì¼þ¤¹¤ëºÝ¡¢»°ÎÝ¥Ù¡¼¥¹¤Î¼êÁ°¤ÇÎ¾¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¿¶¤ë¥´¥ë¥Õ¤Î¥Ñ¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤Ç¤âÆ±¤¸¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¸ÝÉñ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤ÏSNS¾å¤Ç¡ÖÂçÃ«¤Î¤¢¤Î¥Ý¡¼¥º¤Ê¤ó¤Ê¤ó¡©¡×¡Ö3ÎÝÁ°¤Î¥Ý¡¼¥º¤Ï²¿¤À¤í¤¦¡©¡©¡×¡Ö»°ÎÝ¥Ù¡¼¥¹²ó¤Ã¤¿¸å¤Ë¥´¥ë¥Õ¤Ã¤Ý¤¤»ÅÁð¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ï²¿¤À¤í¤¦¡©¡×¤ÈÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Ç¼Â¶·¤òÌ³¤á¤¿ÃÏ¸µ¶É¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥ÈLA¡×¤Î¥¸¥ç¡¼¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥¹»á¤¬»î¹çÃæ¤Ë¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤ÏºòÆü¡¢Âç³èÌö¤·¤¿¡£¥â¥ó¥¹¥¿¡¼µé¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤È2È¯¤òÊü¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£Â³¤±¤Æ¡¢¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Ù¥¤¥ÄÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤¬Á°Æü¤ÎÄ«¡¢ÂçÃ«¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎMVP¥È¥ê¥ª¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¡Ö·¯¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤±¤É¡¢¥´¥ë¥Õ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Ëè¥Û¡¼¥ë¡¢¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÁÀ¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ñ¡¼¤Ç½½Ê¬¤Ê¤ó¤À¡£º£°Ê¾å¤Î¤³¤È¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸µµ¤¤Î¤Ê¤¤ÂÇÀþ¤Ë²áÅÙ¤Ë½Å°µ¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥³¡¼¥Á¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢ÂçÃ«¤Ï»î¹ç¤Ç2È¯¤òÊü¤Á¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤ë¤È¥Ù¥¤¥Ä¥³¡¼¥Á¤Ë¡Ö¥Ñ¡¼¤À¤è¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ê¤«¤±¡¢2È¯ÌÜ¤Î¸å¤Ë¤Ï¡Öº£Æü¤ÎÊ¬¤Î¥Ñ¡¼¤ò¼è¤Ã¤¿¤è¡×¤È¾éÃÌ¤Ã¤Ý¤¯¾Ð¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥Ù¥¤¥Ä¥³¡¼¥Á¤ÎÁª¼ê¤ò»×¤¤¤ä¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÂçÃ«¤Î¡È¿·¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢º£¸å¤â³èÌö¤¬Â³¤±¤Ð¡¢¤³¤Î¥´¥ë¥Õ¥Ý¡¼¥º¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£