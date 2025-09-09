¥¿¥¤¤Î¥¿¥¯¥·¥ó¸µ¼óÁê¤Ë¶Øîþ1Ç¯¡Ä¥Ð¥ó¥³¥¯¤Î·ºÌ³½ê¤ËÂ¨Æü¼ý´Æ¡¡ÉÂµ¤ÎÅÍÜ¤ÇÆþ±¡¡¢²¾¼áÊü¤â¡ÖÁ¼ÃÖ¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¤À¤Ã¤¿¡×
¥¿¥¤¤Î¥¿¥¯¥·¥ó¸µ¼óÁê¤¬¡¢¼óÅÔ¥Ð¥ó¥³¥¯¤Î·ºÌ³½ê¤Ë¼ý´Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥¯¥·¥ó¸µ¼óÁê¤Ï2023Ç¯¡¢±ø¿¦¤Ê¤É¤Îºá¤Ç¼Â·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±¼ý´Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤ËÉÂµ¤ÎÅÍÜ¤òÍýÍ³¤ËÆþ±¡¤·¡¢2024Ç¯2·î¤Ë²¾¼áÊü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÁ¼ÃÖ¤ÎÂÅÅöÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿³µÄ¤·¤Æ¤¤¿¥¿¥¤¤ÎºÇ¹âºÛÈ½½ê¤Ï9Æü¡¢¡ÖÁ¼ÃÖ¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¶Øîþ1Ç¯¤¬É¬Í×¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤ò²¼¤·¡¢¸µ¼óÁê¤Ï·ºÌ³½ê¤ËÂ¨Æü¼ý´Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥¯¥·¥ó»á¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¥¿¥¤¤ÎÀ¯³¦¤Ë±Æ¶ÁÎÏ¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼¡½÷¤Î¥Ú¡¼¥È¥ó¥¿¥ó»á¤¬8·î¤Ë¼óÁê¤ò²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ä¡¢º£²ó¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¿¥¯¥·¥ó»þÂå¤Î½ªßá¡Ê¤·¤å¤¦¤¨¤ó¡Ë¤È¤¹¤ë¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£