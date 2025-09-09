◇MLB レッドソックス7-0アスレチックス(日本時間9日、サターヘルスパーク)

レッドソックスの吉田正尚選手が「6番・DH」で先発出場。タイムリーを含む2安打の活躍でチームの勝利に貢献しました。

3試合連続スタメン出場となった吉田選手は2回の第1打席、1アウトランナー無しで打席に入ると、ライトへヒットを放って出塁します。次打者が四球を選び2塁へ進塁したあと、ヌック・ソガード選手のセンター前ヒットで3塁を回って本塁生還。レッドソックスのこの日2点目のホームを踏みました。

その後2打席凡退して迎えた第4打席は6点リードの8回、1アウト1、3塁の場面。アスレチックスのマウンドには元ヤクルトのスコット・マクガフ投手が上がっていました。

このチャンスに吉田選手は、マクガフ投手が投じた真ん中高めのフォーシームをセンターへはじき返しタイムリーヒットを記録。今季15打点目をマークしました。

この日4打数2安打1打点の活躍を見せ、打率を.242にあげた吉田選手。9月は計4試合で16打数6安打、打率.375と好調をキープしています。

試合は先発のギャレット・クロシェット投手が、7回10奪三振で無失点と圧巻の投球で15勝目(5敗)をあげてレッドソックスが勝利。クロシェット投手はこの試合で今季228奪三振とし、昨季サイ・ヤング賞に輝いたタイガースのタリク・スクーバル投手を抜いて奪三振ランキングでメジャートップに躍り出ました。