美人インストラクターRei、美ヒップ際立つウェア姿披露「形が綺麗」「努力の賜物」
【モデルプレス＝2025/09/09】モデルでインフルエンサー、パーソナルトレーナーのRei（川田麗衣）が9日、自身のInstagramを更新。大会復帰に向けたトレーニングについて報告した。
【写真】美人トレーナー、美ヒップ際立つタイトウェア姿
Reiは「いつかまた大会に出場できたらいいなと思っているのでお尻だけでなく上半身も強化中。絞るのは得意なんですが筋肉量を増やす為にもっとしっかり食べて増やさないとです」とコメントし、大会復帰に向けた真摯なトレーニングへの取り組みを報告した。
鍛え上げられたヒップのバックショットも添えられたこの投稿に、ファンからは「頑張ってる」「ストイック」「形が綺麗」「努力の賜物」「健康的で素敵」「目標があって素晴らしい」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】美人トレーナー、美ヒップ際立つタイトウェア姿
◆Rei、大会復帰目指しトレーニング報告
Reiは「いつかまた大会に出場できたらいいなと思っているのでお尻だけでなく上半身も強化中。絞るのは得意なんですが筋肉量を増やす為にもっとしっかり食べて増やさないとです」とコメントし、大会復帰に向けた真摯なトレーニングへの取り組みを報告した。
鍛え上げられたヒップのバックショットも添えられたこの投稿に、ファンからは「頑張ってる」「ストイック」「形が綺麗」「努力の賜物」「健康的で素敵」「目標があって素晴らしい」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】