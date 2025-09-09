「今日好き」藤田みあ、オフショルで美デコルテ輝く「お嬢様感すごい」「ピンク似合ってて可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/09/09】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた藤田みあが9日、自身のInstagramを更新。カフェでくつろぐ様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」出身美女、美肩ライン際立つオフショル姿
藤田は「コーヒーゼリーだーいすき」とつづり、カフェでグラスに入ったコーヒーゼリーのドリンクを持つ姿を公開。ピンクのオフショルダーのトップスを着用し、美しいデコルテを披露している。
この投稿に、ファンからは「お嬢様感すごい」「私服おしゃれ」「ピンク似合ってて可愛い」「透明感」「美人さん」「一緒にカフェ行きたい」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。藤田は「夏休み編2024」にて中村健太朗とカップル成立した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆藤田みあ、オフショルで美デコルテ輝く
