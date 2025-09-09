トヨタ「“新”小型スポーツカー」実車初公開へ！ 鮮烈「イエローボディ」に水平対向エンジン搭載！ 6速MTもある「GR86 イエローリミテッド」がスゴい！

鮮烈「イエローボディ」に水平対向エンジン搭載！

2025年9月5日、トヨタはコンパクトスポーツカー「GR86」に、新たな特別仕様車「RZ “Yellow Limited”（以下、イエローリミテッド）」を設定したことを発表しました。

そして、この特別仕様車の実車が、同月13日に富士スピードウェイで開催される「FUJI 86／BRZ STYLE 2025 with 頭文字D」で初披露されます。

どのようなモデルなのでしょうか。

トヨタ新「“4人乗り”小型FRスポーツカー」発表！

初代は「86（ハチロク）」として2012年にデビュー。現在でも絶大な人気を誇る「カローラレビン／スプリンタートレノ」のスポーツモデル「AE86型」の通称名「ハチロク」をオマージュして登場しました。

現行型は2021年にフルモデルチェンジした2代目で、トヨタのスポーツモデルを手掛ける「GR」ブランドから展開されることになり、車名も「GR86」となっています。

GR86のボディサイズは全長4265mm×全幅1775mm×全高1310mm（アンテナ含む）、ホイールベース2575mmとコンパクト。

最高出力235馬力、最大トルク250Nmを誇る2.4リッター水平対向エンジンを搭載し、FR（後輪駆動）レイアウトを採用しました。

今回新たに設定されたイエローリミテッドは、上級グレードの「RZ」をベースに、内外装に特別なカラーコーディネートを施した300台の限定生産車です。

その名の通り、鮮やかな「サンライズイエロー」のボディカラーをまとったこの特別仕様車は、足元にダークグレーメタリックで塗装された18インチアルミホイールを組み合わせることで、精悍な印象を際立たせました。

インテリアもエクステリアと調和が図られており、シートやステアリングホイール、シフトブーツ、ドアトリムなど随所にイエローのステッチが施されています。

さらに「YELLOW LIMITED」の専用刺繍もあしらわれ、限定モデルならではの特別感を演出しました。

デザイン面の特別アイテムに留まらず、通常のRZグレードではオプション設定となるブレンボ製ベンチレーテッドディスクブレーキとザックス製ショックアブソーバーを標準で装備し、走行性能も一段と磨き上げているといいます。

スポーティさと遊び心を融合したGR86 RZ イエローリミテッドの価格（消費税込）は、6速MTが389万7000円、6速ATが399万5000円です。

300台の限定生産となるため販売は抽選方式となり、2025年9月5日から21日までの期間、全国の「GR Garage」にて申し込みが受け付けられます。

2025年9月13日に開催される「FUJI 86／BRZ STYLE 2025 with 頭文字D」では、GR86の兄弟車であるスバル「BRZ STIスポーツ イエローエディション」（特別仕様車）も実車が公開される予定です。

また、車両展示だけでなく、低μ路ドリフト走行体験や、GR86オーナーを対象としたソフトウェアアップグレード比較試乗会、GRパーツ比較試乗会など、86／GR86を操る楽しさを体感できるコンテンツが用意されています。