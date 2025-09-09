阪神・大山悠輔内野手（30）が2年ぶりのリーグ優勝に際し、合同インタビューに応じた。（（上）から続く）

――打点を狙うことで本塁打を狙う回数は昨年から減った？

「いや、長距離バッターじゃないので」

――得点圏打率が高い（9月8日現在、チームトップの・323）。打点にこだわる意味でもそこへの意識は強かったか

「得点圏だけじゃなく、常に打たないといけないと思ってます」

――5番として打点を挙げるために必要な役割は？

「ランナー三塁で内野が下がってて、内野ゴロで1点で打点が付きました。でも、得点圏でも打率にはプラスに働かない。いろんな場面で、どれだけ状況に応じた打撃ができるかなので、得点圏打率も結果的にそうなってるってだけかなと」

――注目されたトルピードバット（魚雷バット）も使った。あのタイミングでは勇気のいることだったと思う。当時は変化を付けたい気持ちが強かったか

「調子が良い時に変えるっていうのはあまり好きじゃない。でも、なかなか自分の状態も上がらない時期だったので。道具を変えることに関しては、別にそこまで抵抗はないので、変えて違った感覚を得られるのであれば、それは自分にとってプラスになると思っていた。自分のバッティングの幅も広がるかなと思ったので、思い切って使ってみようと。ちょうど世間の注目が大きい時だったので、新しいものに対しての興味はある。自分の中で発見もあったし、もしかしたらどこかで使う可能性もゼロではないので。野球もいろいろと変わっていく中で、トレーニングだったり、いろんな道具も増えてきている。生かせるものは生かしたい」

――後半戦に調子が上がっていく中で、ターニングポイントは？

「分からないですね…。目の前の試合を必死にやっているだけなので。そういう意味では全試合じゃないですかね。その試合、その試合で良いことも悪いこともあるし、毎試合毎試合、発見だったり、反省があるので、その積み重ねが今だと思うし、これからの成長につながると思うので。これというターニングポイントになった試合はないのかなと思う」

――藤川監督と接してみて

「コミュニケーションを取る回数や機会っていうのが多い方かなと思う。そのなかでも、ぴりっとした緊張感もあるし、でも、和やかな会話であったり、そういうメリハリがすごくあるのかなと思う。笑顔になる話もありますけど、時には戦術であったり、こうやっていったらいいんじゃないかっていう話も、もちろんします」

――オフに野球人として大きな決断をして臨んだシーズン

「自分でしっかり決断したことだったので、覚悟を決めてました。そういう意味ではしっかりチームとしてできた1年だったと思う。そこはすごく良かったと思うけど、やっぱり個人的にはまだまだだと。もっとやらないといけない。欲もあり、また反省もしてっていう1年」

――ファンの声援は大きく感じたか

「いつも通りじゃないですか。負けていれば、なんて言ったらいいのかな。（叱咤と問われ）そうですね、それもあるし、良ければ褒めてもらえるし、そこはやっぱり阪神タイガースらしさを感じた。そこはいつもと同じなのかなと思う」