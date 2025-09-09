¡Ö¤«¤±»Ò¡×¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥È¥Ã¥×ÂáÊá ´ÔÉÕ¶âº¾µ½¤Ë´ØÍ¿¤«
¡¡²ð¸îÊÝ¸±ÎÁ¤Î´ÔÉÕ¶â¤òÁõ¤¤½÷À¤ËATM¤Ç¿¶¤ê¹þ¤Þ¤»¤¿¶â¤ò°ú¤½Ð¤·Åð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¤«¤±»Ò¡×¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥È¥Ã¥×¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÍÆµ¿¼Ô¡ÖÆ¨Ë´¤ËÈè¤ì¤¿¡×
¡¡Ï¡¸«¿¸Ê¿ÍÆµ¿¼Ô¡Ê42¡Ë¤Ï2002Ç¯¡¢Ãç´Ö¤È¶¦ËÅ¤·¤Æ»ÔÌò½ê¿¦°÷¤Ê¤É¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¡¢¡Ö²ð¸îÊÝ¸±ÎÁ¤Î´ÔÉÕ¶â¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È60Âå¤Î½÷À¤Ë¤¦¤½¤ò¸À¤Ã¤ÆÌó50Ëü±ß¤ò¿¶¤ê¹þ¤Þ¤»¡¢¤½¤Î¶â¤ò°ú¤½Ð¤·¤ÆÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ï¡¸«ÍÆµ¿¼Ô¤Ï3¥«·î¤Ç1²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë´ÔÉÕ¶âº¾µ½¤ò¤·¤¿¡Ö¤«¤±»Ò¡×¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥È¥Ã¥×¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÆ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤Î11¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ï¡¸«ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢2022Ç¯¤«¤é¥Ù¥È¥Ê¥à¤ä¥¿¥¤¤ËÆ¨Ë´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢8·îËö¡¢·Ù»ëÄ£¤ËÂÐ¤·¡ÖÆ¨Ë´¤ËÈè¤ì¤¿¡×¡ÖÆüËÜ¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÁêÃÌ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ÇÂáÊá¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ï¡¸«ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÌÛÈë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë