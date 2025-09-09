¡Ö¥¤¥é¥¤¥é¤·¤ÆÍðË½¤Ë¤ä¤Ã¤¿¡×Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¸µ¿¦°÷¤òÂáÊá Æþµï¼Ô¤ËË½¹Ô¤·»àË´¤µ¤»¤¿¤« ºë¶Ì¡¦µÜÂåÄ®
¡¡ºë¶Ì¸©µÜÂåÄ®¤ÎÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ç¡¢Æþµï¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤ËË½¹Ô¤·»àË´¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢40Âå¤Î¸µ¿¦°÷¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û»ö·ï¤Î¤¢¤Ã¤¿Ï·¿Í¥Û¡¼¥à
¡¡»³ÃæÌÐÍÆµ¿¼Ô¡Ê48¡Ë¤Ï4·î¡¢²ð¸îÊ¡»ã»Î¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿µÜÂåÄ®¤Ë¤¢¤ëÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ç¡¢Æþµï¼Ô¤Î²¬ºêµÁÏÂ¤µ¤ó¡ÊÅö»þ80ºÐ¡Ë¤Î´é¤ò¥Ù¥Ã¥É¤Îºô¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Æ»àË´¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»³ÃæÍÆµ¿¼Ô¤Ï½¢¿²Ãæ¤À¤Ã¤¿²¬ºê¤µ¤ó¤ÎÂÎ¤Î¸þ¤¤òÊÑ¤¨¤ëºÝ¤ËÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö¥¤¥é¥¤¥é¤·¤ÆÍðË½¤Ë¤ä¤Ã¤¿¡×¡ÖÉáÃÊ¤«¤é¼ê¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï¡¢»ö·ï¤Î·Ð°Þ¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë