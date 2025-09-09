¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»ö·ï¡È¼ê»æ¡É¼Âºß ¥È¥é¥ó¥×»á¡È¼ê»æ¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ïµ¶Â¤¡É¤ÈÈÝÄê
¡¡Ì¤À®Ç¯¼Ô¤Ø¤ÎÀÅªµÔÂÔºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¼«»¦¤·¤¿ÉÙ¹ë¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Á÷¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¼ê»æ¤¬¼Âºß¤·¤¿¤È¡¢Ê£¿ô¤Î¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤ËÁ÷¤Ã¤¿¼ê»æ
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤¬Á÷¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¼ê»æ¤Ï¡¢2003Ç¯¤Î¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Î50ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ëºî¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£½÷À¤ÎÂÎ¤ÎÎØ³Ô¤ò¼¨¤¹³¨¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¥µ¥¤¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡ÖËèÆü¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÈëÌ©¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Î°ä»º¤Î´ÉÍýÃ´Åö¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Î²¼±¡¤Î°Ñ°÷²ñ¤ËÄó½Ð¤·¤¿»ñÎÁ¤Ë¡¢¤³¤Î¼ê»æ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢°Ñ°÷²ñ¤ÎÌîÅÞ¡¦Ì±¼çÅÞ¤ÎµÄ°÷¤¬¸øÉ½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»áÂ¦¤Ï¡¢¼ê»æ¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ïµ¶Â¤¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÀ¯¼£ÅªÎ©¾ì¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢ÀâÌÀÀÕÇ¤¤¬Ìä¤ï¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë