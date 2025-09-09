キャスターの安藤優子氏（66）が9日までに、自身のインスタグラムを更新。人気料理家との2ショット写真を披露した。

インスタグラムでは自身や夫の手料理をたびたび披露し、料理上手としても知られている安藤氏。この日はスタッフによる投稿で出演番組を告知。「9月9日22時より BSテレ東『和田明日香とゆる宅飲み』に出演させていただきました」と伝えた。

そして「平野レミさんの義理の娘さんにあたる和田明日香さんと女子トークとお料理を楽しみました」と2ショット写真で報告。メニューを「カツオの刺身に枝豆！夏の定番食材で作るおつまみに合わせるのはオレンジワイン！ゴロッとした豚肉＆木綿豆腐を丸ごと一丁使う和田流麻婆豆腐も教えていただきました」と明かし、「ご覧いただけると嬉しいです」と呼びかけた。

この投稿にフォロワーからは「楽しく食べて呑み料理が共通のお二方 お話し弾んでそう♪」「大好きな番組にとうとうお出になる！嬉しい限り」「お料理上手なお二人なら、話題が尽きるか事は無さそうですね」「楽しい女子会最高」「絶対楽しそう」などの声が集まった。