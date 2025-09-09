¡Ú¤Ó¤ï¤³¥Ü¡¼¥È¡¡¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÇÕÈ¬·Ê¾Þ¡ÛÁ°Áö6¶¯Æþ¤ê¡¡ÅòÀõµª¹á¡¡¾å¾º¥â¡¼¥É¤Ç3ÅÙÌÜ¤Î¤Ó¤ï¤³»²Àï
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Ó¤ï¤³¤Î¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼ÒÇÕÁèÃ¥¡¡Âè50²óÈ¬·Ê¾Þ¡×¤¬¡¢10Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡8·î26Æü¤ÎÁ°Áö¡¦Ê¡²¬ÃË½÷WÍ¥¾¡Àï¤Çº£´ü2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥½Ð¡Ê4Ãå¡Ë¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÅòÀõµª¹á¡Ê26¡á·²ÇÏ¡Ë¡£º£´ü¾¡Î¨¤ÏÁ°¸¡ÆüÃÊ³¬¤Ç5.52¤È¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè½é¤È¤Ê¤ëA2¾ºµé¥Ú¡¼¥¹¤È¡¢¾å¾º¥â¡¼¥É¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖA2µé¤Ë¤Ï¾å¤¬¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê°Õ¼±¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¡£¤Ó¤ï¤³¤Ï3ÅÙÌÜ¤Î»²Àï¡£2·î9¡Á12Æü¤ÎÁ°²ó¤Ï½éÆü9R¤Ç3¥³¡¼¥¹¤«¤é·þ¤Ã¤Æ¸Ð¹ñ½é1Ãå¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö½ÐÂ¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ó¤ï¤³¤Ç¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢2¹æÄú¤Î½éÆü8R¤ËÄ©¤à¡£