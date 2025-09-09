µþµÞÀþÆâ¤Ç½÷»ÒÂç³ØÀ¸¤ÎÉª¤Ë²¼È¾¿È²¡¤·¤Ä¤±¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿»³·ÁÂç¡¦¸µ¶µ¼ø¤ÎÃËÀ¤òÉÔµ¯ÁÊ ÅìµþÃÏ¸¡
µþµÞÀþ¤Î¼ÖÆâ¤Çº£Ç¯8·î¡¢½÷»ÒÂç³ØÀ¸¤ÎÉª¤Ë²¼È¾¿È¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤¿¤È¤·¤Æ·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿»³·ÁÂç³Ø¤Î¸¦µæÀìÇ¤¶µ¼ø¤À¤Ã¤¿ÃËÀ¡Ê65¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅìµþÃÏ¸¡¤Ï¤¤ç¤¦¡Ê9Æü¡ËÉÕ¤ÇÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìµþÃÏ¸¡¤ÏÉÔµ¯ÁÊ¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
»³·ÁÂç³Ø¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ¤Ï»ö·ïÅö»þ¡¢»³·ÁÂç³Ø¤Î¸¦µæÀìÇ¤¶µ¼ø¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢8·îËö¤Ë¼¿¦¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
