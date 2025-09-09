No Buses¡¢Ç¯ÆâºÇ¸å¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö³«ºÅ·èÄê
No Buses¤¬¡¢Ç¯ÆâºÇ¸å¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ö1_1 22222¡×¤ò2025Ç¯11·î24Æü¡Ê·î¡Ë¤ËShibuya Club Quattro¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢2024Ç¯2·î10Æü¤ËShibuya Spotify O-EAST¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ï¥ó¥Þ¥ó´ë²è¤ÎÂèÆóÃÆ¡£
No Buses¤Ï¡ÖÁ°¥ï¥ó¥Þ¥ó³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»×¤¤Î©¤Ã¤Æ¤Þ¤¿¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ º£²ó¤Ï±éÁÕ¤ÎÊý¥Ð¥Á¤Ã¤È´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿·¤·¤¤ºîÉÊ¤â½Ð¤·¤Þ¤¹¡£»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£ Ç¯ÆâºÇ¸å¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡¢¤¼¤Ò´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¡ä
1_1 22222
2025Ç¯11·î24Æü¡Ê·î¡ËShibuya Club Quattro
³«¾ì»þ´Ö¡§18:00¡¡³«±é»þ´Ö¡§19:00
¸ø±éURL¡¡https://smash-jpn.com/live/?id=4547
¥Á¥±¥Ã¥ÈÀèÃå¼õÉÕ¡¡9/9¡Ê²Ð¡Ë17:00~¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇäÀè¹ÔURL¡§https://eplus.jp/nobuses/
¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÈÎÇä¡§https://eplus.tickets/nobuses/
°ìÈÌ¡¡\4500
U-23¡¡\3000
DÂåÊÌ
U-23¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê23ºÐ°Ê²¼¡Ë
Æþ¾ì»þ¤ËÀ¸Ç¯·îÆü¤Î³ÎÇ§¤Î°Ù¡¢¿ÈÊ¬¾Ú¤ò¤´Äó¼¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¿ÈÊ¬¾Ú¤òËº¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤Îº¹³Û¤òÄºÂ×Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
