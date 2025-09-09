Âçºå¶Í°þ¡¦ÃæÌîÂç¸×¤¬¥×¥í¤Ø¤Î¡Ö³ê¤ê¹þ¤ß¡×ÁÀ¤¦¹¥ÅêÈäÏª U18WÇÕ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¦¥ó¥É¿Ê½Ð·è¤á¤ë
¡¡ÆüËÜ¤Ï8Æü¡¢²Æì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëU18WÇÕ¤ÇÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÈÂÐÀï¡£ÀèÈ¯¤ÎÂçºå¶Í°þ¡¦ÃæÌîÂç¸×¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¤¤¤¤Ê¤ê3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¥¹¥¿¡¼¥È¡£·ë¶É¡¢5²ó4°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ÇÆüËÜ¤Ï³«Ëë4Ï¢¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¦¥ó¥É¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
夏島景学・末吉良将の「直メジャー」実現へ米スカウトが注視も勝算は？U18W杯いよう開幕
¡¡ÃæÌî¤Ï¡Ö¥×¥í»ÖË¾¡×¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥×¥í¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡Ö¸½¾õ¤Ï°éÀ®¤«²¼°Ì»ØÌ¾¤«¥®¥ê¥®¥ê¤Î¥é¥¤¥ó¡×¤È¸À¤¦¡£´ØÀ¾¤Î¤µ¤ë¶¯¹ë¹»¤Î´ÆÆÄ¤¬¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂçºå¶Í°þ¤ÎÀ¾Ã«´ÆÆÄ¤Ï°éÀ®¤Ç¥×¥í¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤µ¤»¤¿¤¤Êý¿Ë¡£¡Ø¿ÊÏ©ÌÌÃÌ¤Ç¹â¹»¤«¤é¥×¥í¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤è¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤â¡¢ºÇ¶á¤ÏÀäÂÐ¤Ë¥×¥íÆþ¤ê¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤Ê¤¤À¸ÅÌ¤¬Â¿¤¤¡Ù¤ÈÃ²¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡À¾Ã«´ÆÆÄ¤ÎÊý¿Ë¤â¤¢¤ê¡¢°éÀ®»ØÌ¾¤Î¾ì¹ç¤ÏµñÈÝ¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£U18WÇÕ¤Ï¥×¥í¤Ø¤ÎºÇ¸å¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤±¤Ë¡¢ÃæÌî¤Ï»ÙÇÛ²¼¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Ã¯¤è¤ê¤âµ¤¹ç½½Ê¬¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡U18¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¿¤À°ì¿Í¤Î2Ç¯À¸¡¢²Æì¾°³Ø¡¦ËöµÈÎÉ¾ç¤Î¡ÖÄ¾¥á¥¸¥ã¡¼¡×¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÉ¾È½¤ÏÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥¹¥«¥¦¥È¤Î¼ª¤Ë¤Þ¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£¤¤¤Þ¡¢¿åÌÌ²¼¤Ç¤Ï²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
関連記事