¡Ö¥Ñ¥È¥«ー¤¬¸«¤¨¤¿¤Î¤Ç¡×ÅÅÃì¤Ë¾×ÆÍ¤·¤ÆÆ¨¤²¤è¤¦¤È¤·¤¿¤«¡¡20ºÐ¤òÂáÊá¡¡´ð½àÃÍ¤Î3ÇÜÄ¶¤Î¥¢¥ë¥³ー¥ë¡¡Ê¡²¬
Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô¤Ç9Æü¸áÁ°¡¢¼ò¤ò°û¤ó¤À¾õÂÖ¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤¿¤È¤·¤Æ¼«¾Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î20ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï¼Ö¤ÇÅÅÃì¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¸å¡¢¶á¤Å¤¯¥Ñ¥È¥«ー¤Ëµ¤¤Å¤Æ¨¤²¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢9Æü¸áÁ°9»þÁ°¡¢Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô¹çÀîÄ®¤Î¹ñÆ»¤Ç¡Ö¼ÖÎ¾¤¬Æ»Ï©¾å¤ÇÄä¼Ö¤·¤Æ¡¢±¿Å¾¼ê¤¬¿²¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÌÜ·â¤·¤¿¿Í¤«¤é·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤«¤é60¥áー¥È¥ë¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿ÅÅÃì¤Ë¡¢¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥È¥«ー¤¬¶á¤Å¤¯¤È¼Ö¤Ï°ìÅÙ¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Æ¤«¤éÈ¯¿Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£40¥áー¥È¥ë¤Û¤ÉÁö¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ÂÂÚ¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼ò¤Î½¤¤¤¬¤·¤¿¤¿¤á¸Æµ¤¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢´ð½àÃÍ¤Î3ÇÜ¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢¥ë¥³ー¥ë¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¡¢·Ù»¡¤ÏÃË¤ò¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢µ×Î±ÊÆ»Ô¤Î¼«¾Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡¢ÅÄÃæÍ¥ÎÉÍÆµ¿¼Ô¡Ê20¡Ë¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö°û¿©Å¹¤Ç¾ÆÃñ¤Ê¤É¤ò°û¤ó¤Ç±¿Å¾¤·¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ñ¥È¥«ー¤¬¸«¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢Êá¤Þ¤ë¤È¤Þ¤º¤¤¤È»×¤¤±¿Å¾¤ò»Ï¤á¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£