¡¡°ÊÊ¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï»òÇÕ¤Ï±ó¤¤¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¸µËëÆâ¾È¶¯¤Î¡È¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¤ÈÈºá¡É¤Ë³Ñ³¦¤âÊò¤ì¤¿¡Ä¥È¥é¥Ö¥ëÂ¿¿ô¸½Ìò»þÂå¤Î¡Ö¥ä¥ó¥Á¥ã¡×¤ÊÁÇ´é
¡¡14Æü½éÆü¤Î9·î¾ì½ê¤Ç¡¢¾º¿Ê¸å½é¤ÎÍ¥¾¡¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¡Ê25¡Ë¡£¿·²£¹Ë¤ÎÀè¾ì½ê¤Ï11¾¡4ÇÔ¡£¶×¾¡Êö¤ÎÊ¿ËëV¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡¿·²£¹Ë¤ÏËèÆü¹Ô¤¦ÅÚÉ¶Æþ¤ê¤ÎÉéÃ´¤Ë²Ã¤¨¡¢Âç´Ø»þÂå°Ê¾å¤Ë¡ÖÉé¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦½Å°µ¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¡£·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·²£¹Ë¤¬Â¿¤¤¤Î¤À¤¬¡¢Âç¤ÎÎ¤¤ò¶ì¤·¤á¤¿¤Î¤Ï¤à¤·¤í¡Ö°ú¤ÊÊ¡×¤È¤¤¤¦Ìñ²ð¤Ê°ÊÊ¤À¡£
¡¡¼ã¼ê¿ÆÊý¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖÎ©¤Á¹ç¤¤¤ÇÁê¼ê¤ò²¡¤·¹þ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¹¶¤á¤Æ¤ëÅÓÃæ¤Ç²¡¤·ÊÖ¤µ¤ì¤¿»þ¤Ê¤É¡¢ÁÛÄê³°¤ÎÅ¸³«¤Ë¼å¤¤¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÎ¾¼ê¤ò¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤µ¤»¤Æ¤Ï¤¿¤¤¤¿¤ê¡¢Áê¼ê¤ÎÆ¬¤òÊú¤¨¤¿¤ê¤È¡¢¤¹¤°¤Ë°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼«Ê¬¤Î²¡¤·¤È°µÎÏ¤ËÀäÂÐ¤Î¼«¿®¤ò»ý¤Á¡¢ÎôÀª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬Ë³¤·¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÆüÂÎÂç1Ç¯»þ¤«¤é³ØÀ¸²£¹Ë¤Ëµ±¤¡¢ÆþÌç»þ¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë193¥»¥ó¥Á¡¢175¥¥í¡Ê¸½ºß¤Ï187¥¥í¡Ë¤ÎÂÎ³Ê¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ó¤¸¤ç¤½¤³¤é¤ÎÎÏ»ÎÁê¼ê¤Ê¤é¡¢Î©¤Á¹ç¤¤¤Î°µÎÏ¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤À¤±¤Ç¾¡¤Æ¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ËëÆâ¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡Ëë²¼ÉÕ¤±½Ð¤·¤«¤é½éV¤Þ¤Ç½êÍ×7¾ì½ê¡¢Æ±¤¸¤¯²£¹Ë¾º¿Ê¤Þ¤Ç½êÍ×13¾ì½ê¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÎòÂå1°Ì¤Î¥¹¥Ô¡¼¥ÉµÏ¿¡£ÌµÅ¨¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ÖËëÆâ¤ÎÊÉ¡×¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÂç¤ÎÎ¤¤Ï5Æü¤Î²£¿³¤Î·Î¸ÅÁí¸«¤Ç¤Ï¥µ¥Ã¥Ñ¥ê¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Íâ6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Æó½ê¥Î´Ø°ìÌç¤ÎÏ¢¹ç·Î¸Å¡¢8Æü¤Î¶ÀîÉô²°¤Ø¤Î½Ð·Î¸Å¤Ç¤Ï¹¥Ä´¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£·çÅÀ¹îÉþ¤Î¤¿¤á¤«¡¢²¡¤µ¤ì¤Æ¤â°ú¤«¤º¡¢²¡¤·ÊÖ¤¹·Î¸Å¤Ë¤âÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö·Î¸Å¾ì¤Ç¤Ï¤½¤â¤½¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÇ½é¤«¤é²¡¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢¾¡¤ÁÉé¤±¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ëËÜ¾ì½ê¤Ç¤âÆ±¤¸¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢²¡¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤¹¤ë·Î¸Å¤Ï½ÅÍ×¤À¤¬¡¢ÂçÁêËÐ¤Ë¤Ï¡Ø°ÊÊ¤Û¤ÉÄ¾¤ê¤Ë¤¯¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ë¡£¶áÇ¯¤Ç¤ÏÂç²£¹Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÇòË²¤Ç¤µ¤¨¡¢Î©¤Á¹ç¤¤¤Î´ñ½±¤òËÉ¤¬¤ì¤ë¤È°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦ÊÊ¤¬¤¢¤ê¡¢°úÂà¤¹¤ë¤Þ¤ÇÄ¾¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âç¤ÎÎ¤¤â¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë°ÊÊ¤¬Ä¾¤ë¤È¤â»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¿ÆÊý¡Ë
¡¡9·î¾ì½ê¤Ï½Ð¤¿¤È¤³¾¡Éé¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡ÂçÁêËÐ¤È¸À¤¨¤ÐÀè·î¡¢¸µËëÆâÎÏ»Î¤Î¾È¶¯¤¬¡Ö¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¤ÈÈºá¡×¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢³Ñ³¦¤«¤é¼º¾Ð¤òÇã¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤ò¤ä¤é¤«¤·¤¿¤Î¤«¡£¸½Ìò»þÂå¤Î¡ÖÊò¤ì¤¿É¾È½¡×¤È¤Ï¡¼¡¼¡£
