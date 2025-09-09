ドル売り一服、ユーロドル軟調 ドル円下げ渋り＝ロンドン為替



ロンドン序盤は、ドル売りが一服している。ドル円は147円台を回復しており、147.25付近で取引されている。ユーロドルが1.1748レベルに本日の安値を広げており、ドル指数の下げ渋りに寄与している。



昨日の仏国民議会で、内閣不信任の判断が下されている。バイル内閣が総辞職する流れとなっており、仏政局混迷が深まっている。ただ、仏長期債は比較的落ち着いた取引となっており、株式市場では仏ＣＡＣ指数は買われている。対ポンドではユーロ売りが優勢に、対ドルや対円ではユーロ売りは一服している。



USD/JPY 147.25 EUR/USD 1.1752 EUR/JPY 173.04

