ÂæÉ÷15¹æ²Ò¤Ç½é¤Î»à¼Ô³ÎÇ§¡Ä5Æü¤ÎµÈÅÄÄ®ÆÍÉ÷¤Ç·Ú¼«Æ°¼Ö²£Å¾¤·±¿Å¾ÃËÀ¤¬¼«ÎÏÃ¦½Ð¸åµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤ë¤â»àË´(ÀÅ²¬)
9·î5Æü¤ÎÂæÉ÷15¹æ¤ÎÎµ´¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÀÅ²¬Ž¥µÈÅÄÄ®¤Ç¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ1¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µÈÅÄÄ®Ìò¾ì¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢9·î5Æü¸á¸å1»þ¤´¤í¡¢¡ÖµÈÅÄ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¬ー¥Ç¥ó¡×¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ÇÆÍÉ÷¤Ë¤è¤ê·Ú»Í¥È¥é¥Ã¥¯¤¬²£Å¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²£Å¾¤·¤¿¼Ö¤Ë¤ÏÆ£»Þ»Ôºß½»¤Î50ÂåÃËÀ¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÌë¤Ë»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»à°ø¤Ï¡¢µÞÀ¹ÅËì²¼·ì¼ð¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Åö»þ¡¢ÃËÀ¤Ï²£Å¾¤·¤¿¼Ö¤«¤é¼«ÎÏ¤ÇÃ¦½Ð¤·¡¢Æ¬ÄË¤ä¤Ï¤µ¤¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢µÞÊÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Åö»þ¡¢È¯À¸¤·¤¿ÆÍÉ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢µ¤¾ÝÄ£¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸½ÃÏÄ´ºº¤Ë¤è¤ê¡¢¿äÄêÉ÷Â®Ìó75¥áー¥È¥ë¤Î¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¡ÖÎµ´¬¡×¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÅ²¬¸©¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂæÉ÷15¹æ¤Ë¤è¤ë»à¼Ô¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£