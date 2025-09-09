「瑞草洞」イ・ジョンソクが“運命の恋”→ベストカップル賞 ペ・スジ共演『あなたが眠っている間に』＜あらすじ・キャスト＞
韓国俳優イ・ジョンソクとペ・スジが共演したドラマ『あなたが眠っている間に』（2017年）が、CSホームドラマチャンネルで9日から放送スタートした（月〜金曜 前7：00）。
【写真】『あなたが眠っている間に』場面カット
同作は、“予知夢”でつながる運命の恋を描くファンタジー・ラブストーリー。『ピノキオ』『Ｗ -君と僕の世界-』や最新作『瑞草洞＜ソチョドン＞』も話題のイ・ジョンソクが、同作では、未来を変えるために奮闘する新人検事役を好演し、初挑戦となったOSTでの美声も話題を集めた。
ペ・スジは、予知夢に悩む真っすぐなヒロインを演じ、デビュー後初のショートカットを披露。イ・ジョンソクとペ・スジの“極上のケミストリー”は、2017年「SBS演技大賞」で最優秀演技賞とベストカップル賞に選ばれた。
人気脚本家パク・ヘリョン氏の手腕にも注目。イ・ジョンソクは『ピノキオ』『君の声が聞こえる』に続き、ペ・スジは『ドリーム・ハイ』以来のパク・ヘリョン作品となった。
このほか、『よくおごってくれる綺麗なお姉さん』のチョン・ヘインが物語の鍵を握る警察官を演じ、イ・ジョンソクは初挑戦となったOSTでの美声も話題を集めた。
■あらすじ
予知夢が見える女性ホンジュ（ペ・スジ）は、起こると分かっている悲劇を防げないことに苦悩する日々を送っていた。ある夜、見知らぬ男性に抱きつく夢を見るが、翌朝向かいに越してきた新人検事ジェチャン（イ・ジョンソク）がその男性だと気づき仰天。互いに最悪の第一印象を抱くが、数日後ジェチャンがある事故を防ぎ、ホンジュの命を救う。実はジェチャンも予知夢を見て助けてくれたと知ったホンジュは、彼となら未来を変えられると考え始め…。一方、事故が防がれたことで命を救われた警察官のウタク（チョン・ヘイン）もまた予知夢を見始める。不思議な夢で結ばれた3人の運命、そしてホンジュとジェチャンの恋の行方は――!?
全16話、日本語幕板
演出：オ・チュンファン
脚本：パク・ヘリョン
出演：イ・ジョンソク、ぺ・スジ、イ・サンヨプ、チョン・ヘイン、コ・ソンヒ、シン・ジェハ、キム・ウォネ
