阪神・近本光司外野手（30）が2年ぶりのリーグ優勝に際し、合同インタビューに応じた。（（上）から続く）

――藤川監督が就任してチームの変化は感じるか

「絶対にあると思う。でも、それが何かというのは僕はあんまり気にしない。選手それぞれが自分のやることってある程度決まっているし、その中で自分の仕事を全うすることが大事だと思っている。周りから見れば変化はしているんでしょうけど、そこは選手として気にしなくていいのかなと思う」

――藤川監督からかけられた言葉で印象に残っているものは

「あんまりそういうのは言わないタイプなので、自分の心に秘めている」

――今年は新しく若い選手も出てきた。感じたことは

「レフトが毎試合、違う選手と組むことが多い。そういったところではコミュニケーションもすごく大事だし、その選手がどこまでボールを取りにくるか、どこまで余裕があるかというのは、それぞれ違うのでそういったところで常に見ながら、常に声をかけながら、シーズンをやってきた。新しい意識もあるし、逆に考えさせられることもある」

――今年の阪神の強みはどこにある？

「投手も安定してるし、野手も打つ時は打つ。2年前と比較とかってよくあると思うんですけど、それはよく分かんない。“あっ、勝っちゃうんだ”という試合が多いかなと」

――交流戦での7連敗以降はズルズルいかなかった

「気持ち的にセ・リーグが全部負けてたというのはすごく大きかったと思う。パ・リーグが最後全勝してセ・リーグが全敗してというのが多かった。結局はセ・リーグの中でどれだけ勝つか（が大事）なので、気にはするけど、そこまで深くズルズルいく感じではなかったのかなと思う。あと、カード負け越しが少なかった。負け越しがなかったので、そういった意味では、すごく（ゲーム）運びとしては良かったかなと思いますね」