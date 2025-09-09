aespaが、6枚目のミニアルバム『Rich Man』のリリースを記念し、Spotifyとともに没入型ファン体験イベント『MY VAULT』を9月に開催する。

（関連：東方神起、aespa、RIIZEらが東京ドームで見せた繋がり 『SMTOWN』“ファミリーイベント”を10年以上続けられる奇跡）

本イベントは、ソウル、東京、バンコクを巡回し、東京では9月12日～15日に渋谷サクラステージにて行われる。aespaのアルバムの世界観にちなんだフォトスポットや、KARINA、WINTER、GISELLE、NINGNINGが用意したイベントを通じて、来場者は“aespaの本当の宝”を見つける特別な体験ができる。また、ここでしか手に入らない数量限定のオリジナルグッズも販売される。

なお、Spotify Digital VAULTでは、イベントに先がけてaespaメンバーからの特別メッセージや限定ティーザーなどのコンテンツが展開されている。

＜aespa コメント＞

このアルバムには、“Rich Man”の本質を私たちらしいエネルギーと力で新しく定義し直す、特別な意味が込められています。ファンのみなさんにもぜひこの想いを共感してほしいです。Spotifyと共にこのメッセージをMY VAULTでお届けすることができ、とても嬉しく思いますし、MYにとって特別で忘れられない時間になることを願っています。

（文＝リアルサウンド編集部）