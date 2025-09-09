¡Ú¤Ó¤ï¤³¥Ü¡¼¥È¡¡¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÇÕÈ¬·Ê¾Þ¡ÛÆà¿Ü·¼ÂÀ¡¡µ¤ÇÛ°ìÂ©¤ÎÁêËÀ»Å¾å¤²¤ÆA1Éüµ¢¤Ø¥¹¥Ñ¡¼¥È
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Ó¤ï¤³¤Î¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼ÒÇÕÁèÃ¥¡¡Âè50²óÈ¬·Ê¾Þ¡×¤¬¡¢10Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡º£Ç¯3·î25¡Á30Æü¤Î¼ã¾¾¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÇSG½é½Ð¾ì¤·¤¿Æà¿Ü·¼ÂÀ¡Ê42¡áÊ¡²¬¡Ë¡£¸½ºß¤ÏA2µé¤Ê¤¬¤é¡¢¹¥Ä´¥â¡¼¥É¡£º£´ü¤ÏA1¾ºµé²ÄÇ½¤Ê¾¡Î¨¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¡ÊÁ°¸¡Æü»þÅÀ¤Îº£´ü¾¡Î¨6.39¡Ë¡¢¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ò¤«¤±¤ë¤Ù¤¯¡¢¤³¤³¤Ó¤ï¤³¤Ç¤â²Ô¤¤¤Ç¤ª¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£
¡¡¡Ö¥Ú¥é¤ò¿¤Ó¤ë·Á¤Ë¤·¤Æ¡¢Ä´»Ò¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢º£²ó¤Ï¸·¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡°ú¤¤¤¿25¹æµ¡¤Ï21.4¡ó¤ÎÄã2Ï¢ÂÐÎ¨¤Ç¡¢¥Ñ¥ï¡¼ÉÔÂ¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö½ÐÂ¤¬²ø¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¿¤Ó¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡×¡£¶á¶·¤ÎÄ´»Ò¤ÎÎÉ¤µ¤Ç²ÝÂê¤òÂÇÇË¤Ç¤¤ë¤«¡£
¡¡½éÆü¤Ï6R¤Î1¹æÄú¡¢10R¤Î3¹æÄú¤È³Ê¹¥¤ÎÏÈÈÖ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£