サッカーワールドカップ欧州予選。8日はグループB、C、I、Lの7試合が行われました。ヨーロッパの出場枠は『16』。欧州予選は12グループに分かれ、各グループの1位12チームが本大会へストレートイン。2位の12チームはプレーオフに回ります。

グループBでは波乱。FIFAランク95位のコソボが同29位とランキングで大きく上回るスウェーデンを2−0で撃破。ワールドカップ過去12回出場の強豪を下し、貴重な勝ち点3を加えました。この組ではスイスが2連勝でトップをキープしています。

グループCではデンマークがギリシャを3−0に勝利。スコットランドはベラルーシに2−0で破り、デンマークとスコットランドが勝ち点4で並んでいます。

グループIではイタリアがイスラエルとの壮絶な打ち合いに勝利。後半36分に4−2としますが、そこから立て続けに2失点。引き分けかと思われた中、サンドロ・トナーリ選手の決勝ゴールで5−4で勝利を飾りました。イタリアは初戦黒星スタートも3連勝で勝ち点9とし、2位浮上となっています。

グループLではクロアチアがモンテネグロに4−0の快勝。1試合多いチェコと勝ち点12で並び、首位に立っています。

【8日の欧州予選結果】

＜B組＞

コソボ 2−0 スウェーデン

スイス 3−0 スロベニア

＜C組＞

デンマーク 3−0 ギリシャ

スコットランド 2−0 ベラルーシ

＜I組＞

イタリア 5−4 イスラエル

＜L組＞クロアチア 4−0 モンテネグロフェロー諸島 1−0 ジブラルタル