妻夫木聡（44）の主演映画「宝島」（大友啓史監督、19日公開）東京プレミア・レッドカーペットイベントが9日、東京・TOHOシネマズ六本木ヒルズで行われた。妻夫木は「ようやく完成しまして、公開になります。命をつないでいく物語です。思いはつながります。熱い思いを持って作りました。より多くの人に届けられるよう、宣伝も頑張って行きたい。映画の力というものを感じて欲しいです」と、たぎる思いを込めて意気込みを語った。

「宝島」は作家・真藤順丈氏の2019年（平31）の直木賞受賞作の実写映画化作品。戦後に米軍統治下に置かれた沖縄で、米軍基地から奪った物資を住民らに分け与える“戦果アギヤー”と呼ばれる若者たちの姿を描いた。18年6月に刊行された原作が、19年1月16日に直木賞を受賞したことで映像化の構想がより具体的になり、同10月ころに脚本開発がスタート。20年に全世界に拡大したコロナ禍などによる2度の撮影延期などもあったが、24年2月にクランクインした。

妻夫木は、永山瑛太（42）演じる“戦果アギヤー”の英雄・オンの親友グスク演じた。予定外の戦果を手に入れた直後に、こつぜんと消息を絶ったオンの痕跡を、警察官になって追う役どころだ。広瀬すず（27）がオンの恋人ヤマコを演じた。グスクは予定外の戦果を手に入れた直後に、こつぜんと消息を絶ったオンの痕跡を警察官になって追い、ヤマコは小学校の教師になり、オンの帰りを信じて待ち続ける。窪田正孝（37）が消えたオンの影を追い求めてヤクザになる弟レイを演じた。

広瀬は「ちゃんと沖縄という場所と、愛情と情熱を持って向き合った、刺激と貴重な時間を過ごさせていただいた」と語った。窪田は「まだまだ暑い日本に体温を熱くする映画を届けられる」と笑み。永山は「本当に素晴らしい作品ができたので、たくさんの方に大スクリーンで、劇場で見ていただきたい」と呼びかけた。大友啓史監督は「6年、かかりました。困難もありました、絶対、届けなければならないという思いで1人、1人作った。コシがある、胸を張って届けられる作品になりました」と胸をい張った。

この日は塚本晋也（65）中村蒼（34）瀧内公美（35）栄莉弥（20）尚玄（47）木幡竜（48）奥野瑛太（39）とろサーモン村田秀亮（45）デリック・ドーバーも登壇した。