ÄÔ´õÈþ¡¢¡ÈÀ¸¸å1¥«·î¡É¼¡½÷¡¦Ì´¶õ¤Á¤ã¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ÖÁá¤¤¡ÄÁá¤¹¤®¤ë¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¤¬8Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¼¡½÷¡¦Ì´¶õ¡Ê¤æ¤á¤¢¡Ë¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ¸¸å1¥«·î¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÄÔ´õÈþ¡¢¼¡½÷¤È¤Î¿Æ»Ò3¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ÄÔ¤Ï¡Ö1¥±·î¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡Ö²æ¤¬²È¤Î¼¡½÷¤ÎÌ´¶õ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ1¥±·î¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¢¨¥ª¥à¥Ä¤Ç1¥ö·îµÇ°¥¢¡¼¥È¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼¡½÷¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÁá¤¤¡ÄÁá¤¹¤®¤ë¡Ä ¤Ä¤¤¤³¤Î´Ö¤Þ¤Ç¤ªÊ¢¤Ëµï¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤â¤¦1¥ö·î¤«¤¡¡Ä Áá¤¤¤Ê¤¡¡Ä ¤â¤¦º£Æü¤Ç¿·À¸»ù¤â½ª¤ï¤ê¤À¤Í ¼ä¤·¡¼¤¤¡×¤È¾¯¤·¼ä¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤±¤É¡¢¤³¤Î1¥ö·î¤Ç¤è¤¯°û¤ó¤Ç¡¢ÎÉ¤¯¿²¤Æ¡¢¤æ¤á¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¹¤¯¤¹¤¯À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ®Ä¹¤Î´ò¤·¤µ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤æ¤á ËèÆüÌþ¤·¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Í¡£°¦¤·¤Æ¤ë¤è¤Ã¡×¤È¼¡½÷¤òÊú¤¯¼«¿È¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£