玉井詩織の1st写真集『たまゆら』、 ストーリー写真集『しおどき』がともに重版決定となった。8月27日（水）にSDPより2作同時に発売されている。

【画像】『たまゆら』『しおどき』ベトナムでのベッドに横たわりリラックスする姿も

30歳となる今年、芸能活動20周年を記念し、自身初となる写真集『たまゆら』。脚本家によるオリジナルのストーリーを元に、3人の“イマドキ女子”を演じたストーリー写真集『しおどき』。発売からわずか1週間で初写真集の2作がともに重版決定となった。この対となる2作のタイトルは、それぞれ玉井詩織の名前を由来につけられたもの。『たまゆら』は、一瞬の美しさや儚さを意味する“玉響”、『しおどき』は、好機やチャンスを意味する“汐時”という意味が込められている。芸能活動20周年、そして、30歳という節目を迎えた今、玉井詩織の一瞬一瞬の煌めきを凝縮した2作の写真集は、まさに記念にふさわしい特別な作品となっている。

オリコン週間BOOKランキングジャンル別「写真集」（集計期間:2025年8月25日ー8月31日）にて、1st写真集『たまゆら』が1位、ストーリー写真集『しおどき』が2位を獲得し、2作の写真集がランキング上位を独占する結果となった。記念して「写真集・感想投稿キャンペーン」も実施。『たまゆら』購入者限定で感想投稿すると、玉井本人がベトナムで自ら選んだポストカードに手書きのメッセージとサインを入れて10名にプレゼントされる。実施期間は2025年9月末までとなっている。

■玉井詩織 本人コメントなんと！写真集が1位2位、そして重版も決定いたしました!たくさんの方に手に取っていただけてとても嬉しいです。節目の年に皆様への感謝の気持ちを込めたプレゼントの気持ちで発売させてもらったのですが逆にプレゼントを頂いてしまったようです。まだまだ多くの方に届くといいなと思っています！引き続き『たまゆら』『しおどき』をよろしくお願いします！

■販売特典1st写真集『たまゆら』：ポストカードストーリー写真『しおどき』：フォトグレイカード

■パネル展開催期間：8月24日（日）～9月10日（水）まで場所：HMV&BOOKS SHIBUYA 5F

©️SDP

（文＝リアルサウンド ブック編集部）