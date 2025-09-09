¡Ö¤ª¤È¤®ÏÃ¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤ß¤¿¤¤¡×¸ÞÎØ¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¿ÍºÊ¤È¤Îà¤ª¤Ç¤³¤¯¤Ã¤Ä¤¥é¥Ö¥é¥Ö¼Ì¿¿á¤¬ÏÃÂê¤Ë¡Ö¥µ¥¤¥³¡¼¤Ë¥¹¥Æ¥¤Ê2¿Í¡×¡ÖÈþ½÷Âç¹ñ¡×
¡Ö²¹¤«¤¤²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¿ÍÁª¼ê¤È¤Î·ëº§¤¬ÏÃÂê¤Î¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¤Î¾¾»³¶³½õ¡£¸ø³«¤·¤¿¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡2¿Í¤Ï8·î27Æü¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¡£ºÊ¤Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥é¡¦¥¤¥§¥°¥ê¥ó¥¹¥«¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¡ÖºÇ¹â¤Ë¹¬¤»¤ÊÆü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¿·¤·¤¤»Ï¤Þ¤ê¡Ä»ä¤Ï¤¤¤Ä¤â¤¢¤Ê¤¿¤Ë»ä¤Î°¦¤ò¼¨¤¹ÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¾¾»³¤â¡Ö»ä¤¿¤Á·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊÌÅê¹Æ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¹ñºÝ·ëº§¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤è¤êÁê¼ê¤Î²ÁÃÍ´Ñ¡¢Ê¸²½¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤òÂº½Å¤·¡¢²¹¤«¤¤²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éÈà½÷¤È»Ï¤Þ¤ë¿ÍÀ¸¤ÎËÁ¸±¤ò¡¢Àº°ìÇÕ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏ¢Ì¾¤ÎÊ¸½ñ¤Ç¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾»³¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°ÃË»Ò¥Õ¥ë¡¼¥ìÃÄÂÎ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¥¤¥§¥°¥ê¥ó¥¹¥«¤Ï¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°Áª¼ê¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¡¢¡Ö¤ª¤È¤®ÏÃ¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¶³¤Á¤ã¤ó¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¡¥µ¥¤¥³¡¼¤Ë¥¹¥Æ¥¤Ê2¿Í¤Ç¤¹¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤! ±üÍÍ¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤ÏÈþ½÷Âç¹ñ¤Ç¤¹¤è¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£