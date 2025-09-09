J¥ê¡¼¥°ÈÖÁÈ»Ê²ñ¤Î»°Ã«ÄÝ¥¢¥Ê¡¢µðÂç¤ÊÃ®É÷Ï¤ÂÎ¸³¤Ê¤É¤ò¼Ì¿¿¤ÇÊó¹ð¡Ö¶ÚÆù¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ø¥é¥Ö!!J¥ê¡¼¥°¡Ù¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëÆ±¶É¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î»°Ã«ÄÝ¤µ¤ó¤¬7Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à(@mitani_tsumugi)¤ÇÆü¸÷»Ô¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡»°Ã«¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆü¸÷¤Ë¥µ¥¦¥Ê¤ËÆþ¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Á ¶î¤±¹þ¤ß²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤Å¤¯¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¤µ¤é¤Ë¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¾ßÌýÃ®¤ËÆþ¤ì¤ë¿åÉ÷Ï¤¡¢Â¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¿¼¤µ!! ¥¹¥È¡¼¥Ö¥µ¥¦¥Ê¤ËÆþ¤Ã¤ÆÃ®¿åÉ÷Ï¤Æþ¤Ã¤Æ¡£¤Þ¤¿¥µ¥¦¥Ê¤ËÆþ¤Ã¤Æº£ÅÙ¤ÏÀî¤Ë¥À¥¤¥Ö¤·¤Æ¡Ä ³°¤Î¶õµ¤¤âåºÎï¤ÇÉ÷¤âµ¤»ý¤Á¤è¤¯¤Æ ºÇ¹â¤ËÀ°¤¤¤Þ¤·¤¿ Åß¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤!¡×
¡¡·ÇºÜ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢»°Ã«¤µ¤ó¤¬µðÂç¤Ê¾ßÌýÃ®¤Î¿åÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ëÍÍ»Ò¤äÀî¤ÎÁ°¤Ç¤Î¸å¤í»Ñ¤Ê¤É¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÃ®É÷Ï¤¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Î¶ÚÆù¤¬À¨¤¯¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê!¡×¡Ö¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Î¶ÚÆù¤¹¤´¤¤åºÎï¡×¡Ö¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Î¶ÚÆù¥¨¥°¤Ê¤¤?¡×¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÊÂ¤ÎµÓ¡×¤È¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ËÃíÌÜ¤¹¤ëÀ¼¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
