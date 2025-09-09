¥µ¥¤¥×¥ì¥¹¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬£±£°·î£¸Æü¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¾å¾ì¡¢¡ÖÃÛÃÏ¿©Æ²¸»¤Á¤ã¤ó¡×±¿±Ä
¡¡¥µ¥¤¥×¥ì¥¹¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<428A.T>¤¬£±£°·î£¸Æü¤ËÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì¤Ë¿·µ¬¾å¾ì¤¹¤ë¡£¾å¾ì¤ËºÝ¤·¤Æ£³£µ£±Ëü£¸£¸£°£°³ô¤ÎÇä¤ê½Ð¤·¤È¡¢¾å¸Â£µ£²Ëü£·£¸£°£°³ô¤Î¥ªー¥Ðー¥¢¥í¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÇä¤ê½Ð¤·¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¼ç´´»ö¤ÏÂçÏÂ¾Ú·ô¡£Çä¤ê½Ð¤·²Á³Ê·èÄêÆü¤Ï£¹·î£³£°Æü¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï°û¿©»ö¶È¤ò±Ä¤à¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä´ÉÍý¤È¤³¤ì¤ËÉÕÂÓ¤¹¤ë°ìÀÚ¤Î¶ÈÌ³¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£¡ÖÃÛÃÏ¿©Æ²¸»¤Á¤ã¤ó¡×¤ò¼çÎÏ¤ËÊ£¿ô¤ÎÅ¹ÊÞ¥Ö¥é¥ó¥É¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
