¢£Æü¸þºä46¤¬Åìµþ¥â¥Î¥ìー¥ë¼ÖÎ¾¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¯

9·î17Æü¤Ë¥Ë¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤ª´ê¤¤¥Ð¥Ã¥Ï¡ª¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ëÆü¸þºä46¡£¤½¤·¤Æ¡¢9·î17Æü¤ÏÅìµþ¥â¥Î¥ìー¥ë¤Î61²óÌÜ¤Î³«¶ÈµÇ°Æü¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡ÖÆü¸þºä46 15th¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¤ª´ê¤¤¥Ð¥Ã¥Ï¡ª¡Ù¡ßÅìµþ¥â¥Î¥ìー¥ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
Æü¸þºä46¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬ºîÀ®¤·¤¿ÀìÍÑ¥Ø¥Ã¥É¥Þー¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¼ÖÆâ¥Ý¥¹¥¿ー¡¢¥É¥¢¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡¢¤Ä¤ê³×¤ò·Ç½Ð¤·¤¿ÀìÍÑÎó¼Ö¤¬±¿¹Ô¤µ¤ì¤ë¡£
(1)±¿¹Ô´ü´Ö
2025Ç¯9·î10Æü¡Ê¿å¡Ë～9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë
(2)±¿¹Ô¶è´Ö
Åìµþ¥â¥Î¥ìー¥ë±©ÅÄ¶õ¹ÁÀþ¡Ê¥â¥Î¥ìー¥ëÉÍ¾¾Ä®～±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè2¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¡Ë
(3)¼ÖÎ¾·Á¼°
10000·Á¡Ê10041ÊÔÀ®¡Ë
(4)·Ç½Ð²Õ½ê
1. ¤Þ¤É¾å¼ÖÆâ¥Ý¥¹¥¿ー
2. ¼ÖÆâ¥Ý¥¹¥¿ー
3. ¥É¥¢¥¹¥Æ¥Ã¥«ー
4. ¤Ä¤ê³×
5. ¥Ø¥Ã¥É¥Þー¥¯
ÀìÍÑÎó¼Ö¤Î¶õ¹Á²÷Â®¡Ê¥â¥Î¥ìー¥ëÉÍ¾¾Ä®―Å·²¦½§¥¢¥¤¥ë´Ö¡Ë¤Ë¤Æ¡¢Æü¸þºä46¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤è¤ë¼ÖÆâÊüÁ÷¤ò¼Â»Ü¡£
(1)´ü´Ö
2025Ç¯9·î10Æü¡Ê¿å¡Ë～9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë
(2)ÂÐ¾ÝÎó¼Ö¡¦¶è´Ö
ÀìÍÑÎó¼Ö¤Ç±¿¹Ô¤¹¤ë¶õ¹Á²÷Â®¤Î¥â¥Î¥ìー¥ëÉÍ¾¾Ä®―Å·²¦½§¥¢¥¤¥ë´Ö
¢¨ÅöÆü¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢ÊüÁ÷¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¢¤ê¡£
(3)ÊüÁ÷ÆâÍÆ
Æü¸þºä46 15th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤ª´ê¤¤¥Ð¥Ã¥Ï¡ª¡×¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¡ÊÌó30ÉÃ¡Ë
±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè2¥¿ー¥ß¥Ê¥ë±Ø¤ÎÅìµþ¥â¥Î¥ìー¥ë²þ»¥Æâ¤Ë¤Æ¡¢Æü¸þºä46¤Î¥á¥ó¥Ðー¼ê·ÁÉÕ¤´é½Ð¤·¥Ñ¥Í¥ë¤òÀßÃÖ¡£
(1)´ü´Ö
2025Ç¯9·î10Æü¡Ê¿å¡Ë～9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë
(2)ÀßÃÖ²Õ½ê
±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè2¥¿ー¥ß¥Ê¥ë±Ø ËÌ¸ý²þ»¥Æâ
(3)ÀßÃÖ»þ´Ö
»ÏÈ¯～½ªÅÅ¤Þ¤Ç ¢¨9·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î¤ß¡¢10»þº¢¤è¤ê·Ç½ÐÍ½Äê
2025.08.27 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡Ö¤ª´ê¤¤¥Ð¥Ã¥Ï¡ª¡×
2025.09.17 ON SALE
SINGLE¡Ö¤ª´ê¤¤¥Ð¥Ã¥Ï¡ª¡×
¡ÖÆü¸þºä46 15th¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¤ª´ê¤¤¥Ð¥Ã¥Ï¡ª¡Ù¡ßÅìµþ¥â¥Î¥ìー¥ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.tokyo-monorail.co.jp/news/pdf/press_20250909.pdf
Åìµþ¥â¥Î¥ìー¥ë ¸ø¼°X
https://twitter.com/tokyo_mono1964
Æü¸þºä46 OFFICIAL SITE
https://www.hinatazaka46.com/