¡È¤ª¤Ç¤³Á´³«¡É¾¾Â¼ËÌÅÍ¤Ë°ì¶Ú¤Î¸÷¤¬º¹¤¹¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¡£¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Æ¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Ê¤¤¡×¡Ö¾×·âÅª¤Ê¿§¤Ã¤Ý¤µ¡×¤ÈÈ¿¶ÁÂ³¡¹
»¨»ï¡ØBARFOUT!¡Ù¤Î¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢SixTONES¤Î¾¾Â¼ËÌÅÍ¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿10·î¹æ¡Ê9·î22ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ÎÉ½»æ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤ª¤Ç¤³¤ò½Ð¤·¤¿¿·Á¯¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¾¾Â¼ËÌÅÍ¡¿¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¡Ù¤Ç¤Ï½Å¤áÁ°È±¡ß¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ø¥¢¡¿¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¡Ù´°À®Êó¹ð²ñ¤ÎÍÍ»Ò¡õËÜ¥Ý¥¹¥¿ー
¢£¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤ª¤Ç¤³¤ò½Ð¤·¤¿¾¾Â¼ËÌÅÍ
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¹õ¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤¿¾¾Â¼¤¬¡¢ËË¾ó¤ò¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë»Ñ¡£
¤Õ¤ï¤Ã¤È¥¨¥¢¥êー´¶¤Î¤¢¤ë¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê¤ª¤Ç¤³¤ò½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾¾Â¼¤Î±¦ÌÜ¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ë¡¢¾å¤«¤éº¹¤¹°ì¶Ú¤Î¸÷¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÑ³¤µ¤äÁ¡ºÙ¤µ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¡£¼Ì¿¿¤«¤éÁÛÁü¤¬¹¤¬¤ë¡¢Í¾Çò¤ò»Ä¤·¤¿»ïÌÌ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤ªÏÃ¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø#ÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¡Ù¤Î¤³¤È¤òÃæ¿´¤Ë¡£¡×¤È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
É½»æ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡ÖÈþ¤·¤µ¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê¡×¡Ö¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤è¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÍÅ±ð¤Ê¤ó¤À¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Æ¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Ê¤¤¡×¡Ö¾×·âÅª¤Ê¿§¤Ã¤Ý¤µ¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¡Ù¤Ç¤Ï½Å¤áÁ°È±¡ß¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ø¥¢¤Î¾¾Â¼ËÌÅÍ
¤Ê¤ª¡¢±Ç²è ¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¡Ù¡Ê10·î10Æü¸ø³«¡Ë¤Ç¾¾Â¼¤Ï¡¢¾åµ¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢½Å¤áÁ°È±¤Ç´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ø¥¢¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£