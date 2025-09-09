¡ÚÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÎÃÍ°ÌÃÖ¤òÃÎ¤ë¡ª¡Û ¾åÃÍ¡¦²¼ÃÍ¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È(9Æü¸½ºß)
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤È¾åÃÍÄñ¹³¡¦²¼ÃÍ»Ù»ý¤È¤Ê¤ë¼çÍ×¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÎÃÍ°ÌÃÖ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¾å¤Ë¤¢¤ëÄñ¹³¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¸º¤ë¤Û¤ÉÁê¾ì¤Î¶¯¤µ¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç²áÇ®¤Ø¤Î·Ù²ü¤âÉ¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µÕ¤ËÃÍ°ÌÃÖ¤¬²¼¤¬¤ë¤È³ä°Â´¶¤Ï¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾å¤Ë¹µ¤¨¤ëÄñ¹³¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¸ü¤ß¤¬Áý¤·¡¢¾åÃÍ¤Î½Å¤µ¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ÊÊ¿Æü16»þº¢¹¹¿·¡Ë¡£
47455.70¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü3¦Ò(26½µ)
46118.29¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü3¦Ò(13½µ)
45003.47¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü3¦Ò(25Æü)
44616.96¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü2¦Ò(26½µ)
44515.74¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü2¦Ò(13½µ)
44189.61¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü2¦Ò(25Æü)
43459.29¡¡¡¡¡úÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á9Æü½ªÃÍ
43375.74¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü1¦Ò(25Æü)
43010.45¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½Å¾´¹Àþ(ÆüÂ)
42913.18¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü1¦Ò(13½µ)
42825.25¡¡¡¡6Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
42561.88¡¡¡¡25Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
42018.13¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½´ð½àÀþ(ÆüÂ)
41938.89¡¡¡¡¿·ÃÍ»°ËÜÂ±¢Å¾ÃÍ
41778.23¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü1¦Ò(26½µ)
41748.02¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-1¦Ò(25Æü)
41737.32¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½Å¾´¹Àþ(½µÂ)
41310.62¡¡¡¡13½µ°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
40934.16¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-2¦Ò(25Æü)
40817.77¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½±À¾å¸Â(ÆüÂ)
40345.92¡¡¡¡75Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
40120.30¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-3¦Ò(25Æü)
39708.07¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-1¦Ò(13½µ)
39460.83¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½±À²¼¸Â(ÆüÂ)
38939.49¡¡¡¡26½µ°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
38724.02¡¡¡¡200Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
38163.07¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½±À¾å¸Â(½µÂ)
38105.51¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-2¦Ò(13½µ)
37489.24¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½´ð½àÀþ(½µÂ)
36791.45¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½±À²¼¸Â(½µÂ)
36502.95¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-3¦Ò(13½µ)
36100.76¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-1¦Ò(26½µ)
33262.02¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-2¦Ò(26½µ)
30423.29¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-3¦Ò(26½µ)
¥¹¥È¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹
ST.Fast(9Æü)¡¡¡¡80.43(Á°Æü78.59)
ST.Slow(9Æü)¡¡¡¡69.46(Á°Æü53.42)
ST.Fast(13½µ)¡¡ 85.61(Á°Æü88.00)
ST.Slow(13½µ)¡¡ 85.51(Á°Æü86.31)
¡Î2025Ç¯9·î9Æü¡Ï
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹