¡¡10Æü¤Ï¡¢¸©ÆâÁ´°è¤ÇÉÔ°ÂÄê¤ÊÅ·µ¤¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£»§ËàÃÏÊý¤Ç¤Ï±À¤¬¹¤¬¤ê¡¢±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢Íë¤òÈ¼¤Ã¤Æ·ã¤·¤¯¹ß¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âç¶ùÃÏÊý¤âÆÞ¤ê¶õ¤¬Â³¤¡¢Í¼Êý¤òÃæ¿´¤ËÍë¤òÈ¼¤¦±«¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¼ï»ÒÅç¡¦²°µ×ÅçÃÏÊý¤ÏÀ²¤ì´Ö¤¬½Ð¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Å·µ¤¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¶ÉÃÏÅª¤ËÍë¤òÈ¼¤¦¤Ë¤ï¤«±«¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±âÈþÃÏÊý¤Ç¤Ï¹¤¯Æüº¹¤·¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÌÉô¤Ç¤Ï°ì»þÅª¤Ë±«¤äÍë±«¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡8·î°Ê¹ß¡¢¼¯»ùÅç¤Ç¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¤µ¤²¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å1¤«·î¤â¹â²¹·¹¸þ¤ÎÍ½ÁÛ¡£ÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢°ú¤Â³¤Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
