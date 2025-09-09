¡Ú¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¶¯¤¹¤®¡ÛÆ£°æÉ÷ ¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡ÙÆÈ¼«°áÁõ¤Ë¡È¥´¥¥Ö¥ê¤ÎÍÅÀº¡É¤ÎÀ¼¤¬¡Ä¡Ö¥µ¥¤¥Ð¥Ð·¹ÅÝ¡×¾ø¤·ÊÖ¤¹»ëÄ°¼Ô¤â
9·î8Æü¡¢¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤¬ÊüÁ÷¡£º£²ó¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÆ£°æÉ÷¤¬ÅÐ¾ì¡£ÈÖÁÈËÁÆ¬¤«¤é¡¢¾×·âÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Æ£°æ¤Î»Ñ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆ£°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢2019Ç¯11·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ø²¿¤Ê¤ów¡Ù¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¤½¤Î¸å¡¢2020Ç¯¤Ë¸ø¼°¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¥Ô¥¢¥Î¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤«¤é¤½¤Î¹â¤¤²»³ÚÀ¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬µÞÁý¡£¹ñÆâ¤À¤±¤ËÎ±¤Þ¤é¤ºÀ¤³¦¤«¤é¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¡Ë
º£²ó¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ë½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ£°æ¡£Éô²°¤ÎÇò¤¤¥É¥¢¤ò³«¤±¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿Æ£°æ¤Ï¡¢Á´¿È¹õ¤Å¤¯¤á¤Î°áÁõ¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æ¬¤Ë¤ÏÄ¹¤¤¼ª¤òÉÕ¤±¡¢ÌÜ¤Ë¤Ï³Û¤Ë¤â¥ì¥ó¥º¤ÎÉÕ¤¤¤¿¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿¡È¹¶¤á¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£¤½¤ì¤ò¸«¤¿¹õÌø¤â¡¢¡Ö¤ï¤¢¡¢¤Ê¤ó¤À¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¤È»×¤ï¤º¶õ¤¤¤¿¸ý¤¬ºÉ¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÙ´Î¤òÈ´¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¤Þ¤¿¤¿¤¯¤Þ¤ËX¾å¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ô¥´¥¥Ö¥ê¤ÎÍÛÀ¤µ¤ó¡Õ¡Ê¢¨¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë
¡ÔÆ£°æÉ÷¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¥¥ã¥é¤Î¿Í¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¡Õ
¡Ô¥ì¥Ç¥£¡¼¥¬¥¬ÊÂ¤Ë°áÁõ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¶¯¤¹¤®¤ÆÇú¾Ð¡Õ
2011Ç¯¤ËÆ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿À¤³¦Åª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥ì¥Ç¥£¡¦¥¬¥¬¤Î¡È¶Ì¤Í¤®°áÁõ¡É¤Î»þ¤È»÷¤¿¾×·â¤ò³Ð¤¨¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Öº£²ó¤Î°áÁõ¤Ï¡¢6·î¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡ØHachiko¡Ù¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¡£Æ±¶É¤Î²Î»ì¤âÃé¸¤¥Ï¥Á¸ø¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢°áÁõ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¸¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Æ£°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤³¤Î°áÁõ¤òÃåÍÑ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¸«¤»¤ë¹õÌø¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë¡¢¡ØËÍ¤â°ìÄ¥Íå¤ò¤ª¤í¤·¤Æ¤³¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ù¤Èµ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤¿³Ê¹¥¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡°ìÊý¡¢Æ£°æ¤Ë¤Ï¡È¤¢¤ëµ¿Ç°¡É¤¬¤¤¤Þ¤À¤À¤ËÉÕ¤¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¤¥ó¥É¤Î¿·¶½½¡¶µ»ØÆ³¼Ô¡¦¥µ¥¤¥Ð¥Ð¤Ø¤Î·¹ÅÝ¤Ç¤¹¡£Èà¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤¬Ç®¿´¤Ë¿®¶Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ£°æ¤µ¤óËÜ¿Í¤â¤«¤Ê¤ê¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢Èà¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¢¤ë¡ØHELP EVER HURT NEVER¡Ù¡ØLOVE ALL SERVE ALL¡Ù¤Ï¤É¤Á¤é¤â¥µ¥¤¥Ð¥Ð¤ÎÍÌ¾¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£2023Ç¯¤Ë¤³¤¦¤·¤¿¥µ¥¤¥Ð¥Ð¤Î´Ø·¸¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¤È¡¢Æ£°æ¤µ¤ó¤Î²»³Ú³èÆ°¤Ï¡È¥¹¥Æ¥ë¥¹ÉÛ¶µ¡É¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸·¤·¤¤ÌÜ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Æ£°æ¤µ¤óËÜ¿Í¤Ï¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÃ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¤¢¤ä¤Õ¤ä¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤¹¤ì¤ÐÈà¤Î´ñÈ´¤Ê°áÁõ¤â¡ÈÆÈ¼«À¡É¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÃ±¤Ê¤ë¡È¸Ä¿Í¤Î¥»¥ó¥¹¡É¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤²¿¤«¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¼ÂºÝ¡¢º£²ó¤Î½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â
¡ÔÆ£°æÉ÷¸«¤ë¤È¥µ¥¤¥Ð¥Ð»×¤¤½Ð¤¹¡Ä¡Õ
¡ÔºÇ¿·¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï3ÂåÌÜ¥µ¥¤¥Ð¥Ð¤ÎÌ¾Á°¡Ö¥×¥ì¥Þ¡×¡¡ÁïÌÀ¤Ê¹õÌøÅ°»Ò¤µ¤ó¤¬¤½¤Î»ö¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â»ÄÇ°¡Õ
¡Ô¤³¤³ºÇ¶á¤Î½¡¶µ´¶¥´¥ê¥´¥ê¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¼õ¤±ÉÕ¤±¤ì¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡Õ
¡¡¤ÈÈãÈ½Åª¤Ê°Õ¸«¤âÌÜÎ©¤Ä¾õ¶·¤À¤¬¡¢¤Ï¤¿¤·¤ÆÆ£°æ¤Î¿¿°Õ¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£