¡¡Ã¦°á½ê¤Ë¤¤¤ë½÷À¤ò¤Î¤¾¤¸«¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·ÚÈÈºáË¡°ãÈ¿¤Îºá¤Ç¡¢Ê¡²¬¸©·Ù¤Î½ð¶ÐÌ³¤À¤Ã¤¿¸µÃËÀ½äººÉôÄ¹¡Ê47¡Ë¤òÈÓÄÍ¶è¸¡¤¬Î¬¼°µ¯ÁÊ¤È¤·¡¢ÈÓÄÍ´ÊºÛ¤¬²ÊÎÁ9Àé±ß¤ÎÎ¬¼°Ì¿Îá¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬9Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Î¬¼°µ¯ÁÊ¤Ï8·î29Æü¤Ç¡¢Ì¿Îá¤Ï9·î2ÆüÉÕ¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸µ½äººÉôÄ¹¤ÏÅö»þ¡¢ÃÞËÃÏ°è¤Î½ð¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸©·Ù¤Ï7·î24Æü¤Ë½ñÎàÁ÷¸¡¤·¡¢¸ºµë100Ê¬¤Î10¡Ê1¥«·î¡Ë¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤È¤·¤¿¡£¸µ½äººÉôÄ¹¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¡¢´û¤Ë°Í´êÂà¿¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ¯ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯11·î22Æü¸á¸å10»þ50Ê¬¤´¤í¡¢Æ±¸©ÈÓÄÍ»Ô¤Î½»Âð¤ÎÃ¦°á½ê¤Ë¤¤¤ë½÷À¤òÁë¥¬¥é¥¹±Û¤·¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÏ¿²è¤·¡¢¤Î¤¾¤¸«¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£