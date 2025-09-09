¡ÚÀ¾Éð¡ÛÃçÅÄ·Ä²ð¤¬Ìó1¤«·î¤Ö¤ê¤Ë1·³Éüµ¢¡¡¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç2ËÜ¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼´Þ¤à1»î¹ç3°ÂÂÇ¤Î³èÌö
NPB(ÆüËÜÌîµåµ¡¹½)¤¬9Æü¤Î¸ø¼¨¤òÈ¯É½¤·¡¢À¾Éð¤ÏÃçÅÄ·Ä²ðÁª¼ê¤ò1·³ÅÐÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2021Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤Î°éÀ®14°Ì¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÆþÃÄ¤·¤¿ÃçÅÄÁª¼ê¤Ï¡¢2024Ç¯¥ª¥Õ¤Ë°éÀ®·ÀÌó¤ÇÀ¾Éð¤ËÆþÃÄ¡£¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÂ³¤±¡¢3·î¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤È³«Ëë1·³¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£µ¨¤Ï52»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.243¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1·³¤Ç½Ð¾ì¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢8·î10Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¤·¤¿ºÝ¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¡¢2²ó¤Î¼éÈ÷¤«¤éÅÓÃæ¸òÂå¡£Íâ11Æü¤ËÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢2Æü¤Î¥í¥Ã¥Æ2·³Àï¤Ç¤Ï2ËÜ¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ò´Þ¤à3°ÂÂÇ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£