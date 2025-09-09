¡Úµð¿Í¡Û°éÀ®¿·³°¹ñ¿Í¡¦¥Õ¥§¥ê¥¹¤¬ÍèÆü£²¹æ¤Î¹ë²÷ÀèÀ©ÃÆ¡Ö°ÊÁ°¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È´·¤ì¤Æ¤¤¿¡×
¢¡Îý½¬»î¹ç¡¡µð¿Í£³·³£´¡½£³À¾Éð£³·³¡Ê£¹Æü¡¦£Çµå¾ì¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î°éÀ®¿·³°¹ñ¿Í¡¢¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Õ¥§¥ê¥¹³°Ìî¼ê¤¬¡¢¹ë²÷¤ÊÍèÆü£²¹æËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö£¶ÈÖ¡¦£Ä£È¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Î¾¥Á¡¼¥àÌµÆÀÅÀ¤Î£²²óÀèÆ¬¡¢À¾Éð¤ÎÀèÈ¯¡¦Àî²¼¤«¤é±¦Íã¤ØÀèÀ©¥½¥í¤ò¤¿¤¿¤¹þ¤ó¤À¡£ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢ËÜÎÝÂÇ¤ÈÊ¬¤«¤ë°ìÈ¯¤Ë¡ÖÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡£¿ÀÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÂÇ¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡£¸·î½é½Ü¤Ë°éÀ®·ÀÌó¤ò·ë¤Óµð¿Í¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¿ÈÄ¹£²£°£°¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å£±£²£·¥¥í¤ÎÂçË¤¸õÊä¤Ï¡¢£³Æü¤Î£³·³¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Ê£Çµå¾ì¡Ë¤ÇÍèÆü£±¹æ¡£¤³¤ÎÆü¤â£Î£Ð£ÂµåÃÄÁê¼ê¤Ë¹ë²÷¤Ê¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Ã¤¿¡£¡Ö°ÊÁ°¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡ÊÆüËÜ¤ÎÅê¼ê¤Ë¡Ë´·¤ì¤Æ¤¤¿¡£Âç¤¤ÊÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥È¤¬³°²ó¤ê¤¹¤ëÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¦¥£¡¼¥é¡¼¡Ê½ä²óÂÇ·â¡Ë¥³¡¼¥Á¤È¥Ð¥Ã¥È¤òºÇÃ»µ÷Î¥¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ËÅö¤Æ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÎý½¬¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡×¤È²ÝÂê¹îÉþ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤Ë¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ±þ¤¨¤¿¥É¥ß¥Ë¥«¥ó¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê±þ±ç¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£