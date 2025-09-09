¡Ø¥¼¥ó¥ì¥¹¥¾¡¼¥ó¥¼¥í¡Ù¤¬S.H.Figuarts¤ËÅÐ¾ì!Âè°ìÃÆ¤Ï¡Ö¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¥Ã¥É¡×
¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¡Ø¥¼¥ó¥ì¥¹¥¾¡¼¥ó¥¼¥í¡Ù¤è¤ê¡ÖS.H.Figuarts ¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¥Ã¥É¡×(9,900±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ9·î9Æü 16»þ¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¡¢2026Ç¯4·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
¡ÖS.H.Figuarts ¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¥Ã¥É¡×(9,900±ß)
¡Ø¥¼¥ó¥ì¥¹¥¾¡¼¥ó¥¼¥í¡Ù¤è¤ê¼ÙÅÆ²°¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡Ö¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¥Ã¥É¡×¤¬S.H.Figuarts¤ËÅÐ¾ì¡£
¡Ø¥¼¥ó¥ì¥¹¥¾¡¼¥ó¥¼¥í¡Ù¥·¥ê¡¼¥ºÂè°ìÃÆ¤È¤Ê¤ë¼ÙÅÆ²°¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡Ö¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¥Ã¥É¡×¤Ï¡¢·Ú²÷¤Ê¥¬¥ó¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òºÆ¸½¤¹¤ë²ÄÆ°°è¤Ë²Ã¤¨¡¢ËÉÙ¤ÊÉ½¾ð¥Ñ¡¼¥Ä¤¬ÉÕÂ°¡£¡Ö¥Ó¥ê¡¼¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÌó170mm¤Î¥µ¥¤¥º¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¡£
Copyright (C) miHoYo. All Rights Reserved.
