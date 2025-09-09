Amazfit¡¢¥Á¥¿¥ó¹ç¶â¡ß¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¬¥é¥¹ºÎÍÑ¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¡ÖT-Rex 3 Pro¡×
Zepp Health Corporation¤Ï9·î5Æü¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¦ÅÐ»³¸þ¤±¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¡ÖAmazfit T-Rex 3 Pro¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£2¥«¥é¡¼Å¸³«¤Ç¡¢¥¿¥¯¥Æ¥£¥«¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ï9·î12Æü¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥´¡¼¥ë¥É¤Ï10·î3Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï59,900±ß¡£
¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¡ÖT-Rex 3 Pro¡×
T-Rex 3¤Îµ¡Ç½¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿ËÜµ¡¼ïºÇÂç¤Î¿Ê²½ÅÀ¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥ë¡¼¥È¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ¡Ç½¤ÎÅëºÜ¡£»öÁ°¤Ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤¿¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥Þ¥Ã¥×¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤È¤ÎÀÜÂ³¤¬¤Ê¤¤´Ä¶¤Ç¤â¡¢¥¦¥©¥Ã¥ÁÃ±ÆÈ¤Ç¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó¤¬²ÄÇ½¡£»³´ÖÉô¤Ê¤ÉÅÅÇÈ¤ÎÆÏ¤«¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤â¡¢¥¿¡¼¥ó¥Ð¥¤¥¿¡¼¥óÊý¼°¤Î¾ÜºÙ¤ÊÆ»°ÆÆâ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¥¿¥¯¥Æ¥£¥«¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥´¡¼¥ë¥É
¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥Þ¥Ã¥×µ¡Ç½¤Ï3¼ïÎà¤ËÂÐ±þ¡£´ðËÜÅª¤ÊÆ»Ï©¤äÃÏ·Á¤ò¼¨¤¹¡Ö¥Ù¡¼¥¹¥Þ¥Ã¥×¡×¡¢Åù¹âÀþÉÕ¤¤Î¡Ö¥³¥ó¥¿¡¼¥Þ¥Ã¥×¡×¡¢¤µ¤é¤ËÀ¤³¦10,000¥«½ê°Ê¾å¤Î¥²¥ì¥ó¥Ç¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡Ö¥¹¥¡¼¥Þ¥Ã¥×¡×¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÐ»³¥¢¥×¥ê¡ÖYAMAP¡×¤ä¡Ö¥ä¥Þ¥ì¥³¡×¤ÎGPX¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ë¡¼¥È¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥Þ¥Ã¥×¤Ï3¼ïÎà¤ò¼ÂÁõ
¥Ù¥¼¥ë¤È¥Ü¥¿¥ó¤Ë¹Ò¶õ±§Ãè»º¶È¤Ç¤â»È¤ï¤ì¤ë¥Á¥¿¥ó¹ç¶â¡Ê¥°¥ì¡¼¥É5¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¤Ï½ý¤Ë¶¯¤¤¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¬¥é¥¹¤ò»ÈÍÑ¡£·øÏ´À¤È¹âµé´¶¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤¿¡£
°ÌÃÖÂ¬°ÌÀºÅÙ¤â¶¯²½¤µ¤ì¡¢¥Ç¥å¥¢¥ë¥Ð¥ó¥É±ßÊÐÇÈGPS¥¢¥ó¥Æ¥Êµ»½Ñ¤òÅëºÜ¡£GPS¡¢GLONASS¡¢Galileo¡¢ËÌÅÍ¡¢¤ß¤Á¤Ó¤¡¢NavIC¤Î6±ÒÀ±Â¬°Ì¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¿¹ÎÓ¤äÅÔ»ÔÉô¤Ç¤â¹âÀºÅÙ¤Ê°ÌÃÖ¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¡ÖYAMAP¡×¤ä¡Ö¥ä¥Þ¥ì¥³¡×¤ÎGPX¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ë¡¼¥È¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÂÐ±þ
¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î300¥ë¥¯¥¹¤ò¸Ø¤ë¹âµ±ÅÙ¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥é¥¤¥È¤òÆâÂ¢¤·¡¢¶ÛµÞ»þ¤ÎSOSÅÀÌÇ¥â¡¼¥É¤âÅëºÜ¡£¿å¿¼45m¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë10ATMËÉ¿å¤Ë¤è¤ê¡¢¥À¥¤¥Ó¥ó¥°»þ¤ÎÀø¿å¥Ç¡¼¥¿¤â¼«Æ°µÏ¿¤¹¤ë¡£
AIµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡¢OpenAI¤Î¡ÖGPT-4o¡×¤òÅý¹ç¤·¤¿²»À¼Áàºî¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖZepp Flow¡×¤òÅëºÜ¡£²»À¼¤Ç¤ÎÁàºî¤ä¡¢¿©¤ÙÊª¤Î¼Ì¿¿¤«¤é¥«¥í¥ê¡¼¤ò¼«Æ°Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡Ö¿©»öµÏ¿µ¡Ç½¡×¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï700mAh¤ÎÂçÍÆÎÌ¤Ç¡¢3½µ´Ö°Ê¾å¤ÎÏ¢Â³»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¡£180¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¡¼¥É¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Strava¤äApple ¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Ê¤É¼çÍ×¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤Î¥Ç¡¼¥¿Ï¢·È¤â¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÀ¤³¦Îß·×35ËüÂæ¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï8000mÊöÁ´14ºÂ¤òÅÐÄº¤·¤¿¼Ì¿¿²È¡¦ÀÐÀîÄ¾¼ù»á¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¤Ï48¡ß48¡ß14mm¡¢½Å¤µ¤ÏÌó74.5g¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¶îÆ°»þ´Ö¤ÏºÇÄ¹25Æü´Ö¡£
Amazfit T-Rex 3 Pro¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯É½
¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¡ÖT-Rex 3 Pro¡×
T-Rex 3¤Îµ¡Ç½¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿ËÜµ¡¼ïºÇÂç¤Î¿Ê²½ÅÀ¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥ë¡¼¥È¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ¡Ç½¤ÎÅëºÜ¡£»öÁ°¤Ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤¿¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥Þ¥Ã¥×¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤È¤ÎÀÜÂ³¤¬¤Ê¤¤´Ä¶¤Ç¤â¡¢¥¦¥©¥Ã¥ÁÃ±ÆÈ¤Ç¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó¤¬²ÄÇ½¡£»³´ÖÉô¤Ê¤ÉÅÅÇÈ¤ÎÆÏ¤«¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤â¡¢¥¿¡¼¥ó¥Ð¥¤¥¿¡¼¥óÊý¼°¤Î¾ÜºÙ¤ÊÆ»°ÆÆâ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥´¡¼¥ë¥É
¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥Þ¥Ã¥×µ¡Ç½¤Ï3¼ïÎà¤ËÂÐ±þ¡£´ðËÜÅª¤ÊÆ»Ï©¤äÃÏ·Á¤ò¼¨¤¹¡Ö¥Ù¡¼¥¹¥Þ¥Ã¥×¡×¡¢Åù¹âÀþÉÕ¤¤Î¡Ö¥³¥ó¥¿¡¼¥Þ¥Ã¥×¡×¡¢¤µ¤é¤ËÀ¤³¦10,000¥«½ê°Ê¾å¤Î¥²¥ì¥ó¥Ç¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡Ö¥¹¥¡¼¥Þ¥Ã¥×¡×¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÐ»³¥¢¥×¥ê¡ÖYAMAP¡×¤ä¡Ö¥ä¥Þ¥ì¥³¡×¤ÎGPX¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ë¡¼¥È¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥Þ¥Ã¥×¤Ï3¼ïÎà¤ò¼ÂÁõ
¥Ù¥¼¥ë¤È¥Ü¥¿¥ó¤Ë¹Ò¶õ±§Ãè»º¶È¤Ç¤â»È¤ï¤ì¤ë¥Á¥¿¥ó¹ç¶â¡Ê¥°¥ì¡¼¥É5¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¤Ï½ý¤Ë¶¯¤¤¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¬¥é¥¹¤ò»ÈÍÑ¡£·øÏ´À¤È¹âµé´¶¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤¿¡£
°ÌÃÖÂ¬°ÌÀºÅÙ¤â¶¯²½¤µ¤ì¡¢¥Ç¥å¥¢¥ë¥Ð¥ó¥É±ßÊÐÇÈGPS¥¢¥ó¥Æ¥Êµ»½Ñ¤òÅëºÜ¡£GPS¡¢GLONASS¡¢Galileo¡¢ËÌÅÍ¡¢¤ß¤Á¤Ó¤¡¢NavIC¤Î6±ÒÀ±Â¬°Ì¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¿¹ÎÓ¤äÅÔ»ÔÉô¤Ç¤â¹âÀºÅÙ¤Ê°ÌÃÖ¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¡ÖYAMAP¡×¤ä¡Ö¥ä¥Þ¥ì¥³¡×¤ÎGPX¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ë¡¼¥È¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÂÐ±þ
¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î300¥ë¥¯¥¹¤ò¸Ø¤ë¹âµ±ÅÙ¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥é¥¤¥È¤òÆâÂ¢¤·¡¢¶ÛµÞ»þ¤ÎSOSÅÀÌÇ¥â¡¼¥É¤âÅëºÜ¡£¿å¿¼45m¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë10ATMËÉ¿å¤Ë¤è¤ê¡¢¥À¥¤¥Ó¥ó¥°»þ¤ÎÀø¿å¥Ç¡¼¥¿¤â¼«Æ°µÏ¿¤¹¤ë¡£
AIµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡¢OpenAI¤Î¡ÖGPT-4o¡×¤òÅý¹ç¤·¤¿²»À¼Áàºî¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖZepp Flow¡×¤òÅëºÜ¡£²»À¼¤Ç¤ÎÁàºî¤ä¡¢¿©¤ÙÊª¤Î¼Ì¿¿¤«¤é¥«¥í¥ê¡¼¤ò¼«Æ°Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡Ö¿©»öµÏ¿µ¡Ç½¡×¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï700mAh¤ÎÂçÍÆÎÌ¤Ç¡¢3½µ´Ö°Ê¾å¤ÎÏ¢Â³»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¡£180¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¡¼¥É¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Strava¤äApple ¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Ê¤É¼çÍ×¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤Î¥Ç¡¼¥¿Ï¢·È¤â¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÀ¤³¦Îß·×35ËüÂæ¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï8000mÊöÁ´14ºÂ¤òÅÐÄº¤·¤¿¼Ì¿¿²È¡¦ÀÐÀîÄ¾¼ù»á¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¤Ï48¡ß48¡ß14mm¡¢½Å¤µ¤ÏÌó74.5g¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¶îÆ°»þ´Ö¤ÏºÇÄ¹25Æü´Ö¡£
Amazfit T-Rex 3 Pro¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯É½