ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥ó¡Ë¹ñÌ³°Ñ°÷Ä¹¤¬8Æü¡¢¹â½ÐÎÏ¡¦¿·ÁÇºàÅ¬ÍÑ¤Î¸ÇÂÎÇ³ÎÁ¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò³«È¯¤·¤¿¤È¤·¡¢¡Ö¶¦ÏÂ¹ñ¤Î³ËÀïÎ¬ÉðÎÏ¤ò³ÈÂç¶¯²½¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç½ÅÂç¤ÊÊÑ²½¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ËÌÄ«Á¯¤¬Íè·î¤ÎÏ«Æ¯ÅÞÁÏ·ú80¼þÇ¯µÇ°Æü¡Ê10·î10Æü¡ËÁ°¸å¤Ë¿··¿ÂçÎ¦´ÖÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¡ÊICBM¡Ë¡Ö²ÐÀ±20·¿¡×¤ÎÈô¹Ô»î¸³¤Þ¤¿¤ÏÀø¿å´ÏÈ¯¼ÍÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¡ÊSLBM¡Ë¤Î¿åÃæÈ¯¼Í¤ò¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
9Æü¤ÎÄ«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶âÀµ²¸°Ñ°÷Ä¹¤ÏÁ°Æü¡¢¥ß¥µ¥¤¥ëÁí¶É¡¦²½³ØºàÎÁ¸¦µæ°÷¤¬¶¦Æ±¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¡ÖÃºÁÇÁ¡°ÝÊ£¹çºàÎÁ¤òÍøÍÑ¤·¤¿Âç½ÐÎÏ¸ÇÂÎÈ¯Æ°µ¡ÃÏ¾åÊ®½Ð»î¸³¡×¤ò»²´Ñ¤·¤¿¡£¥ß¥µ¥¤¥ëÁí¶É¤ÎÊóÆ»´±¤Ï¡Ö9²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¤³¤Î»î¸³¤Ï³«È¯¹©Äø¤Ç¤ÎºÇ¸å¤Î»î¸³¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï³«È¯ÃÊ³¬¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¶â°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡ÖÂç½ÐÎÏÃºÁÇÁ¡°Ý¸ÇÂÎÈ¯Æ°µ¡¤Î³«È¯¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Ê·ë¼Â¤ÏºÇ¶á²æ¡¹¤¬¿Ê¤á¤¿¹ñËÉµ»½Ñ¸½Âå²½»ö¶È¤ÇºÇ¤âÀïÎ¬Åª¤ÊÀ³Ê¤òÂÓ¤Ó¤ëÀ®²Ì¡×¤È¤·¡Ö¶¦ÏÂ¹ñ¤Î³ËÀïÎ¬ÉðÎÏ¤ò³ÈÂç¶¯²½¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç½ÅÂç¤ÊÊÑ²½¤òÍ½¹ð¤¹¤ë¡×¤È°ÕÌ£ÉÕ¤±¤·¤¿¡£
¶â°Ñ°÷Ä¹¤¬¡Ö³ËÉðÎÏ¤Î½ÅÂç¤ÊÊÑ²½¡×¤È¼«¤éÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ICBM¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÀÇ½¤òÂçÉý¤Ë¿ÊÅ¸¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£·ú¹ñµÇ°Æü¤Î9¡¦9Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢·ÚÎÌ²½¤·¤Æ¸úÎ¨À¤ò¹â¤á¤¿¸ÇÂÎÇ³ÎÁ¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î³«È¯¤ò´°Î»¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤òÂÐ³°Åª¤Ë¸Ø¼¨¤·¤¿¤È²ò¼á¤µ¤ì¤ë¡£
ËÌÄ«Á¯¤ÏÆÃ¤ËÂÐ³°¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÄ«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¤Ç¡ÖºÇÂç¿ä¿ÊÎÏ¤Ï1971¥¥í¥Ë¥å¡¼¥È¥ó¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¶â°Ñ°÷Ä¹¤¬Ãæ¹ñÀï¾¡Àá¡ÊÂè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¾¡ÍøµÇ°Æü¡Ë½ÐÀÊÁ°Æü¤Î2Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎºÇÂç½ÐÎÏÃÍ1960¥¥í¥Ë¥å¡¼¥È¥ó¤ò¾å²ó¤ëÀÇ½¤ò¸Ø¼¨¤¹¤ë°Õ¿Þ¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
²Ê³Øµ»½Ñ´ë²èÉ¾²Á±¡¤ÎÍû½Õº¬¡Ê¥¤¡¦¥Á¥å¥ó¥°¥ó¡Ë¾·æÛÀìÌç°Ñ°÷¤Ï¡Ö¸ÇÂÎ¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥Î¥º¥ë¥Í¥Ã¥¯¤ÎÊüÇ®ÁÇºà¤ÏÂç½ÐÎÏ¸ÇÂÎ¥¨¥ó¥¸¥ó³«È¯¤ÎºÇÂç¤ÎÆñ´Ø¡×¤È¤·¡ÖËÌ¤Ïº£²ó¡¢¹âÀÇ½ÃºÁÇÁ¡°ÝÊ£¹çºàÎÁ¤ò³«È¯¤·¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¥¨¥ó¥¸¥óÇ³¾Æ»þ¤Ë¹âÇ®¤ËÂÑ¤¨¤ë¹âÆñÅÙµ»½Ñ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤³¤È¤ò°Å¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤¿¤À¡¢¡Ö¥¨¥ó¥¸¥óÀÇ½¤òÀµ³Î¤ËÃÎ¤ë¤Ë¤Ï»ýÂ³»þ´Ö¤¬¥«¥®¡×¤È¤·¡ÖËÌ¤¬¸ø³«¤·¤¿ºÇÂç½ÐÎÏÃÍ¤À¤±¤Ç¤Ïµ»½Ñ¿ÊÅ¸¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ç°ÕÌ£¤ò²áÅÙ¤ËÉÕÍ¿¤·¤¬¤¿¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
Áí¹ç¤¹¤ë¤È¡¢¶â°Ñ°÷Ä¹¤¬Ãæ¹ñÀï¾¡Àá·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë½ÐÀÊ¤·¤ÆÄ«Ãæ¥í¤ÎÏ¢ÂÓ¤ò¶¯²½¤·¤¿¤Î¤ËÂ³¤¡¢ÊÆËÜÅÚ¤òÂÇ·â¤Ç¤¤ëICBM¤ÎÀÇ½²þÎÉ¤ò¸Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ÀìÌç²È¤é¤Î¸«Êý¤À¡£Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¶â°Ñ°÷Ä¹¤¬¡¢ºÇ½é¤ÎÆüÄø¤ÇICBM¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¸ÇÂÎÇ³ÎÁ¥¨¥ó¥¸¥ó»î¸³¤Î»²´Ñ¤òÁªÂò¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ê¬ÀÏ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¡£
¹ñ²ñ¹ñËÉ°Ñ°÷²ñ¤Î庾Îµ¸»¡Ê¥æ¡¦¥è¥ó¥¦¥©¥ó¡Ë¹ñÌ±¤ÎÎÏµÄ°÷¤Ï¡ÖËÌ¤¬2Æü¡¢¿··¿ICBM¤ÇÂ¿ÃÆÆ¬¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¡Ø²ÐÀ±20·¿¡Ù¤ÎÃÆÆ¬Éô¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤ËÂ³¤¡¢¿··¿Âç½ÐÎÏ¸ÇÂÎ¥¨¥ó¥¸¥ó¤Þ¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÌ¤ÎÅµ·¿Åª¤Ê¶ÛÄ¥¤ò¹â¤á¤ë¥µ¥é¥ß¼°ÀëÅÁÊý¼°¡×¤È¤·¡ÖÍè·î10Æü¤ÎÅÞÁÏ·úÆüÁ°¸å¤Ë¿··¿ICBM¤òÈ¯¼Í¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¿··¿¹â½ÐÎÏ¸ÇÂÎ¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¾®·¿²½¡¦·ÚÎÌ²½¤¬³Ë¿´¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤³¤ì¤òÄäÂÚ¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë·³»öÄå»¡±ÒÀ±È¯¼ÍÂÎ¤äÀø¿å´ÏÈ¯¼ÍÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¡ÊSLBM¡Ë¤Ë³èÍÑ¤¹¤ëÌÜÅª¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£