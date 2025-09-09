ºÑ½£¤ÎÉÔ¿³¥Ü¡¼¥È¤ÎÀµÂÎ¤ÏÌ©Æþ¹ñÁ¥Çõ¡ÄÃæ¹ñ¿Í1¿Í¸¡µó
ºÑ½£¡Ê¥Á¥§¥¸¥å¡Ë¤Î³¤´ß¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿Ì¤³ÎÇ§¥´¥à¥Ü¡¼¥È¤ÏÌ©Æþ¹ñÁ¥Çõ¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£·Ù»¡¤ÏÌ©Æþ¹ñ¼Ô1¿Í¤ò¸¡µó¤·¤Æ¼è¤êÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÑ½£À¾Éô·Ù»¡½ð¤Ï8Æü¸á¸å6»þ30Ê¬¤´¤íÀ¾µ¢±º»Ô¡Ê¥½¥®¥Ý¥·¡Ë¤Î¥â¡¼¥Æ¥ë¤ÇÃæ¹ñ¹ñÀÒ¤ÎÌ©Æþ¹ñ¼Ô¡¢40Âå¤ÎA¤ò½ÐÆþ¹ñ´ÉÍýË¡°ãÈ¿¡ÊÆþ¹ñ¿³ºº¡ËÍÆµ¿¤Ç¶ÛµÞÂáÊá¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£·Ù»¡¤ÏA¤È¤È¤â¤ËºÑ½£¤ËÆþ¤Ã¤¿Â¾¤ÎÌ©Æþ¹ñ¼Ô¤òÄÉÀ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÑ½£³¤ÍÎ·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢8Æü¸áÁ°7»þ56Ê¬¤´¤í¡¢ºÑ½£»Ô´ÍµþÌÌÎµ¿åÎ¤¡Ê¥Ï¥ó¥®¥ç¥ó¥ß¥ç¥ó¡¦¥è¥ó¥¹¥ê¡Ë¤Î³¤´ß¤Ç¥´¥à¥Ü¡¼¥È1ÀÉ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦½»Ì±¤ÎÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÉÕ¶á¤Ç±¿Æ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿½»Ì±¤¬ºÇ½é¤Ë³ÎÇ§¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ËÊÌ¤Î½»Ì±¤¬ÄÌÊó¤·¤¿¡£
³¤·Ù¤¬¸½¾ì¤ËÅþÃå¤·¤Æ³ÎÇ§¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥Ü¡¼¥È¤Ë¤Ï¿Í¤Ï¤ª¤é¤º¡¢¥é¥¤¥Õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È6Ãå¡¢Â¿ÎÌ¤ÎÌýÎàÍÆ´ï¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤ÇÉ½µ¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥ó¤È·³ÍÑ¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ëÈó¾ï¿©¡¢Äà¤ê´È2ËÜ¡¢¥Û¥ó¥À¾¦É¸¤ÎÅÅÆ°¿ä¿Êµ¡¡Ê90ÇÏÎÏ¡Ë¤Ê¤É¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£
ÌýÎàÍÆ´ï¤ÏÎÐ¤Î20¥ê¥Ã¥È¥ëÍÑ9¸Ä¡¢ÀÖ¤Î55¥ê¥Ã¥È¥ëÍÑ¤ª¤è¤Ó25¥ê¥Ã¥È¥ëÍÑ³Æ1¸Ä¡¢Çò¤ÎÍÆ´ï¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤ÁÎÐ¤ÎÍÆ´ï1¸Ä¤ÈÀÖ¤Î25¥ê¥Ã¥È¥ëÍÆ´ï¤Ï¶õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢55¥ê¥Ã¥È¥ë¤ÎÀÖ¤ÎÍÆ´ï¤ÏÈ¾Ê¬¤Û¤É»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ãæ±û¤Ë¤ÏÁà½ÄÛå¤È±ÒÀ±¹ÒË¡ÁõÃÖ¡ÊGPS¥×¥í¥Ã¥¿¡¼¡¦µû·²ÃµÃÎµ¡Ç½´Þ¤à¡Ë¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÁõÃÖ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢Ãæ¹ñ¾å³¤ÉÕ¶á¤Î³¤´ß¤ò½ÐÈ¯¤·¤Æ´ÍµþÌÌ¿·ÁÒÎ¤¡Ê¥·¥ó¥Á¥ã¥ó¥ê¡Ë¤òÌÜÅªÃÏ¤ËÀßÄê¤·¤¿¹ÒÀ×¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢´ÍµþÌÌ¤Î³¤´ß¤«¤éÌó12¡Á13¥Þ¥¤¥ëÎ¥¤ì¤¿³¤¾åÃÏÅÀ¤Ç¹ÒÀ×¤¬ÅÓÀä¤¨¤¿¡£
³¤·Ù¤È·Ù»¡¡¢·³ËÉÄµÉôÂâ¤Ê¤É¤Ï¥é¥¤¥Õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È6Ãå¤ÈÂ¿ÎÌ¤ÎÌýÎàÍÆ´ï¤Ê¤É¤«¤é¥Ü¡¼¥È¤Ë¿ô¿Í¤¬¾èÁ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
Åö¶É¤ÏA¤òÁê¼ê¤ËÌ©Æþ¹ñ¤Î·Ð°Þ¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£