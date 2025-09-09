¡Ô80ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¶âº§¼°¤Þ¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡ÕÇ¾¼ðáç¸øÉ½¤ÎLUNA SEA¡¦¿¿Ìð¤Ø°¦ºÊ¡¦¸µ¥â¡¼Ì¼¡£ÀÐ¹õºÌ¤Î´ê¤¤¡ÖºÊ¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Ç¶äº§¼°¡×
¡ÒÇ¾¿À·Ð³°²Ê¤ÇMRI¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢±¦Â¦Æ¬Éô¤Ë¼ðáç¤¬È¯¸«¤µ¤ì¡¢Ç¾¼ðáç¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ó¨¡¨¡9·î8Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÇ¾¼ðáç¤ò¸øÉ½¤·¤¿¿Íµ¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖLUNA SEA¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¿¿Ìð¡Ê55¡Ë¡£2020Ç¯¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤ÎÂçÄ²¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¡Ò7²ó¤Î¼ê½Ñ¤È¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¡¢Êü¼ÍÀþÎÅË¡¤òÊ»ÍÑ¤·¤Æ¥é¥¤¥ô¤òÂ³¹Ô¡Ó¡×¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÎÀÐ¹õºÌ¡£Â¾¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤Î¿¿Ìð¤È¡¢¤Û¤Ã¤½¤ê¤ÈÁé¤»¤¿°õ¾Ý¤Î¿¿Ìð¤ÎÈæ³Ó¼Ì¿¿¤â
¡¡ÂÎÄ´¤Î°ÛÊÑ¤Ïº£Ç¯2·î¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿LUNA SEA·ëÀ®35¼þÇ¯¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸å¤ËÉ½¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ò¼ªÀÐ¤¬¥º¥ì¤¿¤È»×¤¤¤ª°å¼Ô¤µ¤Þ¤Ë¿Ç¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²óÉü¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ó¤È¸ì¤ê¡¢¡Ò¡ÊÇ¾¼ðáç¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ë¤³¤ÎÀè¡¢Êü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤ËÎ×¤â¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤·±ê¾É¤òµ¯¤³¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢±éÁÕ¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡Ó¤È¡¢¼«¿È¤ÎÂÎÄ´¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡1992Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿LUNA SEA¡£2000Ç¯¤Ë½ªËë¤òÀë¸À¤·¤Æ²ò»¶¤·¤¿¤¬¡¢2010Ç¯¤Ë³èÆ°¤òºÆ³«¡£¿¿Ìð¤Ï·ëÀ®°ÊÍè¡¢¤º¤Ã¤ÈÆ±¥Ð¥ó¥É¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¡£¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ï¤ä¤µ¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¤Ï¤¤¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢²»³Ú°Ê³°¤Ë¤Ï¥É¥é¥Þ¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤·¡¢¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤ä¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥È¡¼¥ó¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤ÉÂ¿ºÍ¤ÊºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡°ìÊý¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï2000Ç¯¤Ë¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÀÐ¹õºÌ¡Ê47¡Ë¤È·ëº§¡£Æ±Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢2002Ç¯¤Ë¼¡½÷¡¢2004Ç¯¤ËÄ¹ÃË¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¡£·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö2¿Í¤Ï²»³ÚÈÖÁÈ¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢¤Þ¤º¿¿Ìð¤µ¤ó¤¬ÀÐ¹õ¤µ¤ó¤Î¤è¤ÁêÃÌÁê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤éµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Í§¿Í´Ø·¸¤«¤éÎø°¦¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ·ë¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐ¹õ¤µ¤ó¤Ï·ëº§¸å¡¢À¼Í¥¤Ë¤âÄ©Àï¤·¡¢¥Þ¥Þ¥¿¥ì¤È¤·¤Æ»Ò°é¤Æ¤Î·Ð¸³¤òÄÖ¤Ã¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤¡¢ÎÁÍýËÜ¤ò½ÐÈÇ¡£¶áÇ¯¤Ï¥«¥ê¥¹¥Þ¼çÉØ¤È¤·¤Æ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥é¥Õ¥£¥Õ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¼ã¡¹¤·¤µ¤Ç¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£OG¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢²áµî¤Ë¤ÏÊÌµïÊóÆ»¤âÎ®¤ì¤¿¨¡¨¡¡£
¡Ö·ëº§7Ç¯ÌÜ¤Î2007Ç¯¤Ë°ìÉô¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Ç2¿Í¤ÎÊÌµïµ¿ÏÇ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ»öÌ³½ê¤Ï¡ØÊÌµï¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÁ´ÈÝÄê¡£ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÀÐ¹õ¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤Ç¡¢·ëº§10Ç¯ÌÜ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï°Õ¸«¤ÎÁê°ã¤«¤éÄ«¤Þ¤ÇÉ×ÉØ·ö²Þ¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼«Âð¤È¤ÏÊÌ¤Ë¿¿Ìð¤µ¤óÍÑ¤Î»Å»ö¾ì¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÊÌµïÊóÆ»¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¿¿Ìð¤ÈÀÐ¹õÉ×ºÊ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ó¤Ê20ºÐ¤òÄ¶¤¨¤¿¡£»Ò°é¤Æ¤â°ìÃÊÍî¤·¤¿¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£º£Ç¯5·î¤Ë¤Ï·ëº§25¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¶äº§¼°¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Ý¡¼¥Äµ¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¼ø¤«¤êº§¤À¤Ã¤¿ÀÐ¹õ¤µ¤ó¤Ï¡¢2005Ç¯¤ËÇòÌµ¹¤»Ñ¤Ç½Ð±ÀÂç¼Ò¤Çµó¼°¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Ë¤âÆ´¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Èà½÷¤ÎÃÂÀ¸Æü¤È·ëº§µÇ°Æü¤È¤Ê¤ë5·î12Æü¤Ë¡¢¿¿Ìð¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç²Æì¤Î³¤¤Ç¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¤ò»£¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÀÐ¹õ¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ò³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤·¤á¤Á¤ã¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤¡¡Ó¤È¥É¥ì¥¹¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ºÊ¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤¿¿¿Ìð¡£¤À¤¬¡¢¼þ°Ï¤ÏÈà¤Î¿È¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö°ÊÁ°¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¸ªÉý¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ê¡¢ÂÎ½Å¤¬Íî¤Á¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âËÜ¿Í¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¡Ò¤¤¤Ä¤«¤Þ¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÉüµ¢¤Ç¤¤ë»þ¤Þ¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï»à¤Ê¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤º¤Ã¤È´õË¾¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤½¤Î»þ¤Ë¡¢³§¤µ¤ó¾Ð´é¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ó¤È¡¢ÉÂËâ¤ÈÆ®¤¦·è°Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤ÏÉ×ÉØ¤Ç¥´¥ë¥Õ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢2¿Í¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢ÀÐ¹õ¤µ¤ó¤Ï¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ë¡Ø80ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¶âº§¼°¤Þ¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡ÎãÇ¯¡¢9·îËö¤Ë¿ÁÌî¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¤¿¤Ð¤³º×¡×¤ÇÏÂÂÀ¸Ý¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¿¿Ìð¡£ËÁÆ¬¤ÎSNS¤Ç¡Ö¼Ö°Ø»Ò¤Ç°ì½ï¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡ÊÎ¬¡ËËÍ¤¿¤Á¤Î¸Î¶¿¡¦¿ÁÌî¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ò¸«¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ëÈà¤ÎÌÜ¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°Á°¤À¤±¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£