¡È6Ç¯´Ö¤Î½¸ÂçÀ®¤Îµ±¤¡É¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤±é½Ð¡õ¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç¤ªÆÏ¤±¡ª¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¡ÖÇò¶ä¤ÎÀ¤³¦ ¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¡×
¡ÖÆ´¤ì¤Î°ÛÀ¤³¦¡£¡×¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë·Ç¤²¤ëÄ¹ºê¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥¾¡¼¥È¡Ö¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¡×¤Ë¤Æ¡¢Åßµ¨¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØÇò¶ä¤ÎÀ¤³¦ ¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¡Ù¤ò³«ºÅ¡£
À¤³¦°ì¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡ØÇò¶ä¤ÎÀ¤³¦¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯Åß¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤±é½Ð¤È¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç¿´Ã¥¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¤Î´¶Æ°ÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¡¢6Ç¯´Ö¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤ÆÍ½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¡ÖÇò¶ä¤ÎÀ¤³¦ ¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¡×
²èÁüÄó¶¡¡§¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ)¡Á2·î26Æü(ÌÚ)
2025Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ë¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÇò¶ä¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¹¤¬¤ê¡¢¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹Á´ÂÎ¤Ë¡É¿¿¤ÃÇò¡É¤Ê¸÷¤¬¹ß¤êÃí¤°¡¢2026Ç¯¤Î¡ÖÇò¶ä¤ÎÀ¤³¦ ¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¡×
Ã¯¤â¤¬¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë´¶Æ°¤·¿´Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢ºÇ¸å¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¤³¤ÎÅß¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤±é½Ð¤È¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇºÇ¹â¤Îµ±¤¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
ËèÌë³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Î¡¼¥Ê¥¤¥È¥·¥ç¡¼ ¡ÁÇò¶ä¤ÎÀ¤³¦ÅÀÅô¼°¡Á¡×¤Ï¡¢¡ÖÇò¶ä¤ÎÀ¤³¦ ¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¡×¤ÎÃæ¿´¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ¤â´¶Æ°¤ò¤è¤Ö¥Ê¥¤¥È¥·¥ç¡¼¡£
Àã¤¬Éñ¤¦Áñ¸·¤Ê¥Á¥ã¥Ú¥ë¤òÉñÂæ¤ËÀ¸²Î¡¦À¸±éÁÕ¤¬¶Á¤ÅÏ¤ê¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤¬°ìÀÆ¤Ë¡È¿¿¤ÃÇò¡É¤Ëµ±¤¯ÅÀÅô¤Î½Ö´Ö¤Ë¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤«¤é¼«Á³¤ÈÇï¼ê¤¬Ê¨¤¾å¤¬¤ë¤Û¤É¤Î°µÅÝÅª¤Ê´¶Æ°¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò·Þ¤¨¤ë2026Ç¯Åß¡¢¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê·úÊª¤Ç¤¢¤ë¹â¤µ105m¤Î¥É¥à¥È¡¼¥ë¥ó¤¬¡È¿¿¤ÃÇò¡É¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥é¥¤¥È¤Ëßê¤á¤¯¿·¤·¤¤±é½Ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Çò¶ä¤Î¸÷¤¬¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹Á´ÂÎ¤Ë¹ß¤êÃí¤®¡¢¸¸ÁÛÅª¤ÊÀ¤³¦¤¬¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¡¢¡Ê°ì¼Ò¡ËÌë·Ê´Ñ¸÷¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¥Ó¥å¡¼¥í¡¼¤¬ÁÏÀß¤·¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó ¥¢¥ï¡¼¥É2024¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ¤âÍ¥¤ì¤¿»ÜÀß¡¢´ë¶ÈÅù¤Ë¼øÍ¿¤µ¤ì¤ë¡ÖºÇÍ¥½¨¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢À¤³¦°ì¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¾Î¹æ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡ØÇò¶ä¤ÎÀ¤³¦¡Ù¤Ï¾ÝÄ§Åª¤Ê¥·¡¼¥º¥Ê¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¡¼¥È¥¬¡¼¥Ç¥ó¡Ö¸÷¤Î¥ª¡¼¥í¥é¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²»¡¦¸÷¡¦¶õ´Ö¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿Áí¹ç±é½Ð¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¡¢¥²¥¹¥È¤«¤é¤Ï¡Ö¿¿¤ÃÇò¤Ëµ±¤¯¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î³¹ÊÂ¤ß¡£¤É¤Î·úÊª¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç³°¹ñ¤ß¤¿¤¤¡£ÁÇÅ¨¤ÊÇò¶ä¤ÎÀ¤³¦ÅÀÅô¼°¤Ë°µ´¬¤Ç¤¹¡ª(50Âå½÷À)¡×¤ä¡Ö¤Þ¤¿¡¢Çò¶ä¤ÎÀ¤³¦¡¢´Ñ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¡£´¨¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¾å²ó¤ë³Ú¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¡£(60ÂåÃËÀ)¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¹â¤¤ËþÂÅÙ¤ÎÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â¿¤¯¤Î¥²¥¹¥È¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿¡ØÇò¶ä¤ÎÀ¤³¦¡Ù¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Ë¤·¤ÆºÇ¹â¤Îµ±¤¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢À¤³¦°ì¤Î¾Î¹æ¤ò¸Ø¤ë¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤â³è¤«¤·¤Æº£¸å¤â¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬¡¢Â³¡¹¡ª¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¡£
2026Ç¯°Ê¹ß¤Ë¸þ¤±¤Æ±Ô°Õ·×²è¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï·è¤Þ¤ê¼¡ÂèÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÆâÍÆ¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡ÖÇò¶ä¤ÎÀ¤³¦¡×¡È6Ç¯´Ö¤Î½¸ÂçÀ®¤Îµ±¤¡É¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤±é½Ð¡õ¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î10Æü¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÇò¶ä¤ÎÀ¤³¦ ¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ù
