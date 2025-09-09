2025年9月6日、秋篠宮家の長男・悠仁さまの成年式が行われた。皇族の成年式は父である秋篠宮さま以来40年ぶりだった。

午前10時頃、「加冠の儀」に臨まれた悠仁さま。「加冠の儀」には天皇皇后両陛下、秋篠宮ご夫妻、天皇皇后両陛下の長女・愛子さま、秋篠宮家の次女・佳子さまら皇族方が出席された。

雅子さまはフリルが目を惹くオールホワイトコーデ

雅子さまは、ヒールや手袋などの小物を含めて全てを白に統一したオールホワイトコーデだった。

雅子さまは、これまでも幾度となく、オールホワイトコーデを披露されている。膨張色である白色で、全身をまとめるのは難しいが、雅子さまは生地やデザインなどが、特徴的なものを選び、華やかさや、メリハリをつけるテクニックを取り入れられることが多い。

今回の成年式では、右肩から斜めに腰までかけて、大きめのフリルのついたトップスをお召しになっていた。フリルは女性らしい印象を与え、華やかさも演出する。また、オールホワイトコーデはのっぺりになりがちだが、動きのあるドレープスカートが立体感を与えている。アクセサリーは雅子さまの定番のジュエリー、エレガントなパールを選ばれた。

上品さがあるシンプルなスタイルに、女性らしさと華やかさ、そして立体感を足したコーディネートだった。

愛子さまはご自身の”定番カラー”ペールピンクのドレスでご出席

「加冠の儀」に出席された女性皇族方はそれぞれ、オレンジ、ブルー、グリーンなどカラフルなドレスをお召しになっていた。愛子さまは優しい色合いのペールピンクのドレスを選ばれた。

パールのネックレスやイヤリングでエレガントな印象にし、ドレスと同色の帽子がフォーマルな雰囲気を演出している。無地のシンプルなドレスに見えるが、カラフルな刺繍が施されたバッグを合わせ、華やかさをプラスしていた。

雅子さまはオールホワイトコーデ、愛子さまは優しいピンク色のドレスと、おふたりとも、それぞれの自身の定番カラーを選ばれた。母娘で、悠仁さまの”晴れの舞台”に、主張しすぎないシンプルさと、華やかさを兼ね備えたコーデを披露された形だ。

夜は華やかなゴールドのセットアップでお祝いへ

夜には、東京都千代田区の帝国ホテルで行われた私的な夕食会「内宴」に出席された雅子さま。昼のシンプルなドレスから打って変わって、ゴージャスな雰囲気のゴールドのセットアップをお召しになっていた。

セットアップには光沢があり、高級感を演出している。そしてジャケットの襟の部分がレース生地になっており、フェミニンな印象にしながら、さらに華やかさをプラスしていた。手にされたバッグもジャケットと同色のレースが施されているものをチョイス。全体的に統一感のあるコーディネートになっていた。

ゴールドというポジティブなカラーを選ばれた雅子さまの装いから、悠仁さまへのお祝いのお気持ちが伝わってくる。