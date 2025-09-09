9月7日、石破首相が辞任の意向を表明し、はやくも総裁選レースが熱を帯びている。8日には茂木敏充前幹事長が出馬を表明し、林芳正官房長官も意向を固めた。そんななか、次期総裁として有力視されているのが、昨年10月の総裁選で石破首相と一騎打ちとなった高市早苗氏と、1回目の投票で2人に次いで3位となった小泉進次郎氏だ。エジプト人タレント・フィフィ氏は、今回の総裁選をどう見るか──。

【写真】次期総裁選への見解を示したフィフィ氏。他、子育てに奮闘する小泉進次郎氏と滝川クリステル夫妻

＊ ＊ ＊

私は、高市早苗さんが自民党にとっての”最後の切り札”だと考えています。自民党＝保守政党というイメージが瓦解しつつあるうえ、前回の参院選でも参政党の躍進によって保守層の票が流れたという印象がある。そんななか、自民党が原点回帰するためには保守色が強い高市さんを推すしかない。

問題はそれが、諸刃の剣でもあること。

仮に高市内閣が発足し、自民党支持者の期待に応えられなかった場合、後のない自民党はいよいよ崩壊の道を辿ることになるからです。しかも、今の自民党の環境下でこれまで高市さんが掲げてきた政策を実現できるかといえば、容易ではありません。また党内の結束面においても苦労を強いられるでしょう。”保守政党としての自民党”に期待している有権者たちの支持を一時的に取り戻すだけに尽きる可能性が高いと思います。

その点、小泉進次郎さんの場合は、自民党崩壊の”決定打”にはならないかもしれない。父・小泉純一郎さんが長期政権だったことに付随する期待感やフレッシュなイメージから、国民ウケを狙える首相になるとも思う。知名度も十分です。ただ、安全保障や国防、アメリカとの関係強化が望まれるこの時代にトップとして推すには心許なさもあります。

崖っぷちの自民党

7月の参院選の投票率は58％。前回よりわずかに上昇したとはいえ、決して高い水準とはいえません。そんな日本において、政治への関心が低い層から「現状維持」の受け皿として自民党が選ばれてきた側面は否めない。

しかし、自民党はいま崖っぷちです。裏金問題や統一教会問題など、「国民を第一に考える政党ではないのでは」という不信感を強める事案が相次いで表面化した。そのうえ、9月7日（現地時間）に石破首相の退陣について問われた米トランプ大統領が「知らない」と発言したことからも、日米間に生じた溝は看過できないところまできてしまっている。

石破政権の約1年間で、「このまま自民党に政権を委ね続けていいのだろうか？」という疑問を抱いた国民が増えたような気がします。その状況で、高市さんというカードを切って白黒ハッキリつけるのか。それとも温存して小泉さんで延命するのか。それが総裁選の”裏の争点”になるんじゃないかな。