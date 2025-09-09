石破茂首相が9月7日午後6時から記者会見を開き、辞任する意向を固めたことを明らかにした。衆院選、都議会選、参院選において、自民党が3連敗に喫した責任を問い、事実上のリコールである”前倒し総裁選”を求める声が強くなっていた。このタイミングでの退陣について、石破首相は「米国関税措置に関する交渉に一つの区切りがついたいま」と説明している。

【写真】石破政権に対し懸念を表したフィフィ氏。他、石破首相と妻・佳子夫人の2ショットなど

就任から約1年という短命政権で幕を閉じた原因はどこにあったのか。エジプト人タレント・フィフィ氏が振り返る。

石破内閣は発足直後から厳しい状況に置かれていました。主要派閥に属していない”一匹狼”的な立場で党内に強い味方も少なかったし、発足時の支持率は51％（日本経済新聞社・テレビ東京調べ）と、2002年以降で過去最低の数値。そもそも、あまり期待されていなかったわけです。

そして蓋を開けてみれば、これといった成果はなかったどころか、課題が次々と浮かび上がるばかりだったように見受けられます。

日米関税交渉についても「一区切りがついた」と述べられていますが、半導体や医薬品の関税についてはまだ大統領令が出ていませんし、日米間の協議は継続される。日本側にとって安心材料になるような成果は得られず、次期政権に課題を残したまま、中途半端なタイミングでの退陣となった印象は拭えません。

米トランプ大統領が「知らない」と発言

現地時間7日、米トランプ大統領が記者団から石破首相の退陣表明について問われたところ「知らない」と発言したことが話題です。

その発言の数時間後に「好感を持っていたから辞任することに驚いた」「私たちはとてもうまくやっていた」とも述べていましたが、同盟国の大統領が真っ先に「知らない」と口にしたことに、石破政権の”失敗”が集約されているように思えます。

日米間で安全保障を強化していくための確かな信頼関係があれば、日本の総理大臣の進退には当然関心を持ってもらえるはずです。第1次トランプ政権のときには安倍元首相と築けていたような関係性が失われている。外交面では、功績を残すどころか、マイナスばかりが積み上がったように思える11か月でした。

外交の場における、首相の粗雑な所作にも不信感は募りました。現地時間6月18日に李在明（イ・ジェミョン）韓国大統領と日韓首脳会談を行った際、石破首相が手に持った書類をテーブルに放り投げるシーンが物議を醸しましたが、関係強化が求められる相手国への身振りには目に余るものがあったように私には思えました。

石破首相が外交の場に臨むたび「無礼をはたらかないといいけど」とヒヤヒヤしていたのは私だけじゃないはず。”表に出せないリーダー”という印象でした。

いま、自民党は難局に直面しており、このままだと沈みゆく船です。一連の”石破おろし”において解散総選挙をほのめかす場面もありましたが、仮に総選挙を行えばさらに追い込まれることは目に見えています。

その自覚はあるのか、自民党はどこまで立て直すことができるのか。国民は厳しく見守っています。