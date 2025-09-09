セブン-イレブン×STPR Family、描き下ろしのオフィシャルグッズ受注販売スタート ジェルが「推し活倶楽部」アンバサダーに就任
STPRは、セブン-イレブンとのコラボキャンペーン『セブン-イレブン×STPR Family』のビジュアルを使用したオフィシャルグッズの受注販売を、STPR ONLINE STOREおよびセブンネットショッピングにて開始した。
【画像】「セブンネットショッピング推し活倶楽部」アンバサダーに就任したジェル
今回のグッズは、学園祭風の描き下ろしビジュアルが話題となったコラボキャンペーンの展開にあわせて登場。店頭でのキャンペーンはきょう9日で終了となるが、グッズ販売は28日まで続く。商品のお届けは12月中旬から順次の予定。
STPR ONLINE STOREでは、ランダムグッズにメンバー直筆サイン入りの“当たり”が封入されるほか、5000円購入ごとにオリジナルポストカードを1枚プレゼント。セブンネットショッピングでは、対象商品購入者にSTPR Family全体が描かれた2L判ブロマイドを1枚プレゼントする。なお、販売商品や特典内容はサイトによって異なる。
また、すとぷりのジェルが「セブンネットショッピング推し活倶楽部」のアンバサダーに就任することも決定。10月1日から10月31日までの期間、さまざまな取り組みを展開予定で、詳細は後日SNSなどで発表される。
